Dhurandhar On OTT: ओटीटी पर इस दिन 'धुरंधर' मारेगी एंट्री, कब और कहां रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म?
Dhurandhar OTT Release Date: रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि, सिनेमाघरों में आने से पहले ही इसकी ओटीटी रिलीज का पता चल गया है। जानिए फिल्म कब और किस ओटीटी पर आएगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बस चंद दिन और फिर सिनेमाघरों में इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर (Durandhar) दस्तक देगी। जब से आदित्य धर ने इस फिल्म और कास्ट का एलान किया है, तभी से लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।
धुरंधर के ट्रेलर और बाकी कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस की एक झलक भर ने इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने में अभी चार दिन बाकी हैं और अभी से इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाने को तैयार धुरंधर
धुरंधर 5 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन अभी से इसकी ओटीटी रिलीज डेट का पता चल गया है। यह हम नहीं बल्कि एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है।
हिंदी हो या फिर साउथ मूवीज... फिल्में बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर रिलीज की जाती हैं, लेकिन सिनेमाघरों से हटने के बाद ही पता चल पाता है कि वे कब ओटीटी पर आएंगी। मगर धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट को लेकर अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं।
कब और किस ओटीटी पर आएगी धुरंधर?
ओटीटी प्ले के मुताबिक, धुरंधर 55 दिनों तक सिनेमाघरों में रिलीज करने के बाद ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए पेश की जाएगी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होगी और इसकी तारीख 30 जनवरी 2026 को तय की गई है। हालांकि, मेकर्स या फिर नेटफ्लिक्स की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में हम इसका दावा नहीं करते हैं।
आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर में रणवीर सिंह के अलावा मुख्य भूमिकाओं में आर माधवन, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार हैं।
