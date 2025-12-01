Dhurandhar On OTT: ओटीटी पर इस दिन 'धुरंधर' मारेगी एंट्री, कब और कहां रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बस चंद दिन और फिर सिनेमाघरों में इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर (Durandhar) दस्तक देगी। जब से आदित्य धर ने इस फिल्म और कास्ट का एलान किया है, तभी से लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।

धुरंधर के ट्रेलर और बाकी कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस की एक झलक भर ने इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने में अभी चार दिन बाकी हैं और अभी से इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाने को तैयार धुरंधर धुरंधर 5 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन अभी से इसकी ओटीटी रिलीज डेट का पता चल गया है। यह हम नहीं बल्कि एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है।