    Dhurandhar के मेकर्स पर आई मुसीबत, मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    'धुरंधर' में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आदित्य धर ने एक्स अकाउंट पर ये क्लियर कर दिया था कि अभिनेता फिल्म में मेजर मोहित शर्मा का किरदार नहीं निभा रहे हैं। हालांकि, इसके बावजूद शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवारवालों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फिल्म की रिलीज रोकने की गुजारिश की है। 

    धुरंधर के मेकर्स के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर की रिलीज को बस सात दिन रह गए हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का बज काफी बना हुआ है। निर्देशक-निर्माता आदित्य धर ने फिल्म के सभी किरदारों पर से पर्दा उठा दिया है, सिर्फ रणवीर सिंह को छोड़कर।

    सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें उड़ रही थी कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म में मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ते हुए इन सभी अफवाहों को गलत बताया था। हालांकि, अब रिलीज से पहले ही धुरंधर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा के परिवारवालों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आदित्य धर की सफाई के बाद भी मोहित शर्मा का परिवार क्यों गया कोर्ट, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    क्या 5 दिसंबर को नहीं रिलीज हो पाएगी धुरंधर?

    बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए 'धुरंधर' के मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इंडियन आर्मी और मेजर मोहित शर्मा कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति लिए बिना ही स्पेशल फोर्स ऑफिसर के गुप्त ऑपरेशन और उनकी शाहदत से जुड़ी चीजें दिखाई हैं।

    याचिका में उनके परिवार ने कहा है कि शहीद कोई "व्यावसायिक वस्तु नहीं हैं" और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वह अपने फायदे के लिए बिना पूरा सच जाने, सम्मान और उनके लोगों की स्वीकृति लिए बिना किसी सोल्जर की जिंदगी को दर्शाए। उन्होंने याचिका में ये भी कहा है कि शहीद के मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों और उनकी परिवार की निजता और सम्मान का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए दृश्यों में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है।

    Dhurandhar run time

    सैन्य रणनीति के बारे में दिखाया गया

    मेजर मोहित शर्मा के परिवार की याचिका के मुताबिक, फिल्म में सैन्य रणनीति के कई संवेदनशील दृश्यों, उनकी घुसपैठ की रणनीति और उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर के बारे में अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (ADGPI)से पूछे बिना ही फिल्म की कहानी को मंजूरी दे दी। मीडिया में भारतीय सेना को कैसे चित्रित किया गया है। शहीद मोहित शर्मा के परिवारवालों ने याचिका में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय और को-प्रोड्यूसर आदित्य धर और जियो स्टूडियों का नाम शामिल किया है।

    फैमिली मेंबर्स ने अपनी याचिका में ये भी गुजारिश की है कि 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाईं जाए और पब्लिक प्रीमियर से पहले मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि अगर भविष्य में शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उससे पहले उन्हें उससे पहले आर्मी और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।

    कब रिलीज हो रही है 'धुरंधर'?

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर की रिलीज डेट की बात की जाए, तो मूवी 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस मूवी में रणवीर सिंह के किरदार को तो अभी हाइड किया गया है, लेकिन अन्य कलाकारों के किरदारों पर से पर्दा उठ चुका है। फिल्म में संजय दत्त एसपी चौधरी असलाम, अक्षय खन्ना रहमान डकैत, आर माधवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजय सान्याल, अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल (ISI) और राकेश बेदी जमील का किरदार निभा रहे हैं।

