Dhurandhar के मेकर्स पर आई मुसीबत, मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर की रिलीज को बस सात दिन रह गए हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इस फिल्म का बज काफी बना हुआ है। निर्देशक-निर्माता आदित्य धर ने फिल्म के सभी किरदारों पर से पर्दा उठा दिया है, सिर्फ रणवीर सिंह को छोड़कर।

सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें उड़ रही थी कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) फिल्म में मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ते हुए इन सभी अफवाहों को गलत बताया था। हालांकि, अब रिलीज से पहले ही धुरंधर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा के परिवारवालों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आदित्य धर की सफाई के बाद भी मोहित शर्मा का परिवार क्यों गया कोर्ट, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

क्या 5 दिसंबर को नहीं रिलीज हो पाएगी धुरंधर? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए 'धुरंधर' के मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इंडियन आर्मी और मेजर मोहित शर्मा कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति लिए बिना ही स्पेशल फोर्स ऑफिसर के गुप्त ऑपरेशन और उनकी शाहदत से जुड़ी चीजें दिखाई हैं।

सैन्य रणनीति के बारे में दिखाया गया मेजर मोहित शर्मा के परिवार की याचिका के मुताबिक, फिल्म में सैन्य रणनीति के कई संवेदनशील दृश्यों, उनकी घुसपैठ की रणनीति और उनके ऑपरेशनल प्रोसीजर के बारे में अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (ADGPI)से पूछे बिना ही फिल्म की कहानी को मंजूरी दे दी। मीडिया में भारतीय सेना को कैसे चित्रित किया गया है। शहीद मोहित शर्मा के परिवारवालों ने याचिका में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय और को-प्रोड्यूसर आदित्य धर और जियो स्टूडियों का नाम शामिल किया है।

फैमिली मेंबर्स ने अपनी याचिका में ये भी गुजारिश की है कि 'धुरंधर' की रिलीज पर रोक लगाईं जाए और पब्लिक प्रीमियर से पहले मेजर मोहित शर्मा के परिवार वालों के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि अगर भविष्य में शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर कोई फिल्म बनाते हैं, तो उससे पहले उन्हें उससे पहले आर्मी और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है।