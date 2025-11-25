Language
    YouTube पर आते ही छाया रणवीर की Dhurandhar का कव्वाली ट्रैक, सुनते ही भूल जाएंगे 'सैयारा' के गाने

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    Ishq Jalakar Karvaan: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर से धांसू ट्रेलर के बाद मेकर्स ने एक शानदार कव्वाली ट्रैक भी रिलीज कर दिया है। शाश्वत सचदेव, शहजाद अली, सुभादीप दास चौधरी और अरमान खान की दमदार आवाजों से इस नए वर्जन को बनाया गया है।

    रणवीर सिंह की धुंरधर से नया ट्रैक रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सबका ध्यान खींच रही है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस, रणवीर सिंह का अलग अंदाज और आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल के खतरनाक लुक इस फिल्म को मोस्ट अवेटेड बना रहे हैं। वैसे ही फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ गया है और अब मेकर्स ने नया कव्वाली ट्रैक रिलीज कर दिया है। इश्क जलाकर कारवां, जैसे ही रिलीज हुआ यूट्यूब पर छा गया।

    दर्शकों को पसंद आ रहा ट्रैक

    ऑडियंस इस दमदार कव्वाली ट्रैक की दिल को छू लेने वाली धुनों की तरफ खिंची चली गई। शाश्वत सचदेव और रोशन लाल का बनाया यह गाना, लेजेंडरी रोशन लाल के ओरिजिनल टाइमलेस क्लासिक की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। यह ट्रैक आज भी बहुत रेलिवेंट है और सारेगामा के आइकॉनिक म्यूजिक कैटलॉग का हिस्सा बना हुआ है। इस ट्रैक को एक घंटे में ही यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं।

    नेटिजन्स ने दिया रिस्पॉन्स

    अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर, आदित्य धर ने गाने का वीडियो शेयर किया और लिखा और लिखा, “धुरंधर ट्रेलर के बाद पॉपुलर डिमांड पर, इश्क जलाकर – कारवां अब आउट हो गया है! सारेगामा म्यूजिक YouTube चैनल पर पूरा म्यूजिक वीडियो देखें और सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर ऑडियो स्ट्रीम करें।” जैसे ही ट्रैक वायरल हुआ, फैंस ने रिएक्शन दिया। एक फैन ने लिखा, “वह धमाकेदार गाना जिसका पूरी दुनिया

    इन कलाकारों ने बनाया ट्रैक

    शाश्वत सचदेव, शहजाद अली, सुभादीप दास चौधरी और अरमान खान की दमदार आवाजों से जिंदा किया गया और मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी के साथ आज के जमाने के शब्दकार इरशाद कामिल का लिखा यह नया वर्शन दर्शकों के दिलों में तुरंत इमोशनल हो गया। म्यूजिक के साथ-साथ, रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस के लिए फैंस का जबरदस्त प्यार और धुरंधर को लेकर बढ़ती चर्चा ने गाने के वायरल होने की रफ्तार को और बढ़ा दिया। नेटिजन्स ने शाश्वत सचदेव के बोल्ड मॉडर्न अंदाज की तारीफ की, जिससे यह ट्रैक ऑफिशियल रिलीज से पहले ही पॉप-कल्चर की चर्चाओं में आ गया।

