YouTube पर आते ही छाया रणवीर की Dhurandhar का कव्वाली ट्रैक, सुनते ही भूल जाएंगे 'सैयारा' के गाने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सबका ध्यान खींच रही है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस, रणवीर सिंह का अलग अंदाज और आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल के खतरनाक लुक इस फिल्म को मोस्ट अवेटेड बना रहे हैं। वैसे ही फिल्म को लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ गया है और अब मेकर्स ने नया कव्वाली ट्रैक रिलीज कर दिया है। इश्क जलाकर कारवां, जैसे ही रिलीज हुआ यूट्यूब पर छा गया।

दर्शकों को पसंद आ रहा ट्रैक ऑडियंस इस दमदार कव्वाली ट्रैक की दिल को छू लेने वाली धुनों की तरफ खिंची चली गई। शाश्वत सचदेव और रोशन लाल का बनाया यह गाना, लेजेंडरी रोशन लाल के ओरिजिनल टाइमलेस क्लासिक की लेगेसी को आगे बढ़ाता है। यह ट्रैक आज भी बहुत रेलिवेंट है और सारेगामा के आइकॉनिक म्यूजिक कैटलॉग का हिस्सा बना हुआ है। इस ट्रैक को एक घंटे में ही यूट्यूब पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं।