Don 3: 'धुरंधर' के बाद Don बनेंगे रणवीर सिंह, प्रियंका-कैटरीना की Zee Le Zaraa पर भी फरहान दे दिया अपडेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर इस वक्त अपनी वॉर ड्रामा 120 बहादुर का प्रमोशन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ एक सीधी बातचीत के दौरान अपने सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स पर लंबे समय से इंतजार किए जा रहे अपडेट्स शेयर किए। उन्होंने रणवीर सिंह के डॉन 3 में होने पर चल रही अटकलों का जवाब दिया और जी ले जरा पर भी अपडेट शेयर की, जिसमें प्रियंका, कैटरीना और आलिया के होने की चर्चा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रैक पर है डॉन 3 120 बहादुर एक्टर ने बताया, "अगले साल मैं डॉन 3 पर काम शुरू करूंगा," जिससे उन अफवाहों पर विराम लग गया कि प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त जिसमें पहले अमिताभ बच्चन और बाद में शाहरुख खान टाइटल रोल में थे, अगस्त 2023 में अनाउंसमेंट वीडियो में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में दिखाए जाने के बाद से ही चर्चा में थी।

कौन सी हीरोइन होगी रणवीर के अपोजिट टीजर में रणवीर कैमरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए, सिगरेट जलाते हुए, खुद को डॉन के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए मशहूर लाइन बोलते हुए दिखे। अब जब प्रोडक्शन 2026 में शुरू होने की बात कन्फर्म हो गई है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि फरहान और उनकी टीम इस रीबूटेड सागा में क्या लाएंगे। हालांकि शुरू में कियारा आडवाणी का नाम फिल्म से जुड़ा था, लेकिन अब इंडस्ट्री की चर्चा है कि कृति सेनन रणवीर सिंह के साथ फीमेल लीड रोल में हो सकती हैं। हालांकि, कास्ट पर ऑफिशियल कन्फर्मेशन का अभी भी इंतजार है, और कहानी की डिटेल्स अभी भी सीक्रेट रखी गई हैं।