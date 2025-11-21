Language
    Don 3: 'धुरंधर' के बाद Don बनेंगे रणवीर सिंह, प्रियंका-कैटरीना की Zee Le Zaraa पर भी फरहान दे दिया अपडेट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:14 AM (IST)

    Don 3 Update: फरहान अख्तर ने आखिरकार महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कन्फर्म किया है कि रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 अगले साल फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कैटरीना-प्रियंका की जी ले जरा पर भी अपडेट शेयर की।

    फरहान अख्तर ने शेयर की डॉन 3 पर अपडेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर-एक्टर फरहान अख्तर इस वक्त अपनी वॉर ड्रामा 120 बहादुर का प्रमोशन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने फैंस के साथ एक सीधी बातचीत के दौरान अपने सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स पर लंबे समय से इंतजार किए जा रहे अपडेट्स शेयर किए। उन्होंने रणवीर सिंह के डॉन 3 में होने पर चल रही अटकलों का जवाब दिया और जी ले जरा पर भी अपडेट शेयर की, जिसमें प्रियंका, कैटरीना और आलिया के होने की चर्चा है।

    ट्रैक पर है डॉन 3

    120 बहादुर एक्टर ने बताया, "अगले साल मैं डॉन 3 पर काम शुरू करूंगा," जिससे उन अफवाहों पर विराम लग गया कि प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त जिसमें पहले अमिताभ बच्चन और बाद में शाहरुख खान टाइटल रोल में थे, अगस्त 2023 में अनाउंसमेंट वीडियो में रणवीर सिंह को नए डॉन के रूप में दिखाए जाने के बाद से ही चर्चा में थी।

     

    कौन सी हीरोइन होगी रणवीर के अपोजिट

    टीजर में रणवीर कैमरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए, सिगरेट जलाते हुए, खुद को डॉन के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हुए मशहूर लाइन बोलते हुए दिखे। अब जब प्रोडक्शन 2026 में शुरू होने की बात कन्फर्म हो गई है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि फरहान और उनकी टीम इस रीबूटेड सागा में क्या लाएंगे। हालांकि शुरू में कियारा आडवाणी का नाम फिल्म से जुड़ा था, लेकिन अब इंडस्ट्री की चर्चा है कि कृति सेनन रणवीर सिंह के साथ फीमेल लीड रोल में हो सकती हैं। हालांकि, कास्ट पर ऑफिशियल कन्फर्मेशन का अभी भी इंतजार है, और कहानी की डिटेल्स अभी भी सीक्रेट रखी गई हैं।

    जी ले जरा पर भी दी अपडेट

    इसी बातचीत के दौरान फरहान ने जी ले जरा के बारे में भी लोगों की जिज्ञासा को दूर किया, यह एक रोड-ट्रिप ड्रामा है जिसे उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के साथ अनाउंस किया था। उन्होंने कहा, "'जी ले जरा' पर कोई अपडेट नहीं है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा," यह इशारा करते हुए कि फिल्म अभी रुकी हुई है, भले ही इसकी अनाउंसमेंट के समय इसने बहुत एक्साइटमेंट पैदा किया हो। इस बीच, फरहान अख्तर की 120 बहादुर 21 नवंबर को बड़े पर्दे रिलीज हो चुकी है।

    धुरंधर के बाद डॉन बनेंगे रणवीर सिंह

     