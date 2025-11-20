Dhurandhar Trailer: रणवीर की फिल्म को ध्रुव राठी ने कहा घटिया, भड़का ये एक्टर तो लोगों ने भी लगा डाली क्लास

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:16 PM (IST)

    Dhurandhar Trailer Controversy: अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर इस वक्त खूब सुर्खियों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया (Dhurandhar Trailer)। ट्रेलर ने अच्छा खासा बज़ बनाया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन की भी काफी चर्चा हो रही है। वहीं अब ध्रुव राठी (Dhruv Rathi) ने फिल्म को घटिया बता दिया है और जमकर इस पर अपनी भड़ास निकाली है। 

    रणवीर की फिल्म को घटिया बता रहे हैं ध्रुव राठी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर इस वक्त खूब सुर्खियों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया (Dhurandhar Trailer)। ट्रेलर ने अच्छा खासा बज़ बनाया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन की भी काफी चर्चा हो रही है। 4 मिनट के ट्रेलर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। वहीं हर कोई सोच रहा है कि आखिरकार फिल्म की कहानी होगी क्या। दरअसल फिल्म में पाकिस्तान का एंगल डाला गया है, जहां इंडियन हीरो बनकर रणवीर सिंह पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करेंगे। लेकिन अब फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद खड़ा किया है यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। क्या कहा है ये पूरा विवाद, आइए जानते हैं...

    ध्रुव राठी ने रणवीर की फिल्म पर उठाए सवाल
    दरअसल धुरंधर का ट्रेलर देखकर लोग एनिमल को भूलने की बात कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में जमकर मारपीट और खून-खराबा नजर आया है। जबरदस्त एक्शन के साथ फिल्म के विलेन्स यानि अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) की भी फैंस खूब तारीफें कर रहे हैं। इसी बीच अब ध्रुव राठी (Dhruv Rathi) ने फिल्म के ट्रेलर को घटिया बताया है और कहा है कि आदित्य धर पैसों के चलते और कितना गिरेंगे। ध्रुव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि,

    ''बॉलीवुड में आदित्य धर ने घटियापन की हर हद को पार कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर में इतनी ज्यादा हिंसा, खून-खराबा और यातनाएं, ISIS के लोगों का सिर कलम करते हुए दिखा रहे हो और इसे फिर आप एंटरटेनमेंट कहते हो। ये सब दिखाता है कि वो पैसों के लिए कितने लालची हैं। पैसों की हवस इतनी ज्यादा बेकाबू है कि वो जानबूझकर आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उन्हें खून-खराबे के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं और अकल्पनीय यातनाओं का महिमामंडन कर रहे हैं। अब सेंसर बोर्ड के लिए ये मौका है कि वो दिखाएं कि लोगों के किस करने या फिर किसी की जिंदा खाल उधेड़ने से ज्यादा दिक्कत है।''

     

    ध्रुव राठी से लिया रणवीर शौरी ने पंगा
    ध्रुव राठी यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि फिल्म में हीरो से लेकर विलेन्स तक, सभी के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि खून-खराबा कितना आम है। लेकिन ध्रुव का ये कॉमेंट एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) को नागवार गुजरा। उन्होंने तुरंत ही ध्रुव के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि, ''दोस्त, आप ज्यादातर समय गलत होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इसे ही अपना करियर बना लिया है।'' रणवीर ने ध्रुव पर सीधा कटाक्ष किया है। उधर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी ध्रुव राठी की जमकर क्लास लगाई है।

     

    सोशल मीडिया यूजर ने ध्रुव के एक पुराने वीडियो पर पोस्ट करते हुए कहा कि सालों पर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पर वीडियो क्यों बनाया और उसे अच्छा क्यों दिखाया। इस पर ध्रुव ने कहा कि, अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की तारीफ करना गलत था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये फिल्में समाज पर कैसा असर डालती हैं। खैर अब इस विवाद के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रणवीर की फिल्म धुरंधर की तारीफ हो रही है और ट्रेलर इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है।