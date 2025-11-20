Dhurandhar Trailer: रणवीर की फिल्म को ध्रुव राठी ने कहा घटिया, भड़का ये एक्टर तो लोगों ने भी लगा डाली क्लास

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर इस वक्त खूब सुर्खियों में है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया (Dhurandhar Trailer)। ट्रेलर ने अच्छा खासा बज़ बनाया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन की भी काफी चर्चा हो रही है। 4 मिनट के ट्रेलर ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है। वहीं हर कोई सोच रहा है कि आखिरकार फिल्म की कहानी होगी क्या। दरअसल फिल्म में पाकिस्तान का एंगल डाला गया है, जहां इंडियन हीरो बनकर रणवीर सिंह पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करेंगे। लेकिन अब फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद खड़ा किया है यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। क्या कहा है ये पूरा विवाद, आइए जानते हैं...

ध्रुव राठी ने रणवीर की फिल्म पर उठाए सवाल

दरअसल धुरंधर का ट्रेलर देखकर लोग एनिमल को भूलने की बात कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में जमकर मारपीट और खून-खराबा नजर आया है। जबरदस्त एक्शन के साथ फिल्म के विलेन्स यानि अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) की भी फैंस खूब तारीफें कर रहे हैं। इसी बीच अब ध्रुव राठी (Dhruv Rathi) ने फिल्म के ट्रेलर को घटिया बताया है और कहा है कि आदित्य धर पैसों के चलते और कितना गिरेंगे। ध्रुव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि,

''बॉलीवुड में आदित्य धर ने घटियापन की हर हद को पार कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर में इतनी ज्यादा हिंसा, खून-खराबा और यातनाएं, ISIS के लोगों का सिर कलम करते हुए दिखा रहे हो और इसे फिर आप एंटरटेनमेंट कहते हो। ये सब दिखाता है कि वो पैसों के लिए कितने लालची हैं। पैसों की हवस इतनी ज्यादा बेकाबू है कि वो जानबूझकर आज की युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उन्हें खून-खराबे के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं और अकल्पनीय यातनाओं का महिमामंडन कर रहे हैं। अब सेंसर बोर्ड के लिए ये मौका है कि वो दिखाएं कि लोगों के किस करने या फिर किसी की जिंदा खाल उधेड़ने से ज्यादा दिक्कत है।'' Aditya Dhar has truly crossed a limit of cheapness in Bollywood.



The extreme violence, gore and torture shown in his latest film trailer is the equivalent of watching ISIS beheadings and calling it “entertainment”.



His lust for money is so unhinged that he is willingly… — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) November 18, 2025 ध्रुव राठी से लिया रणवीर शौरी ने पंगा

ध्रुव राठी यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि फिल्म में हीरो से लेकर विलेन्स तक, सभी के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि खून-खराबा कितना आम है। लेकिन ध्रुव का ये कॉमेंट एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) को नागवार गुजरा। उन्होंने तुरंत ही ध्रुव के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि, ''दोस्त, आप ज्यादातर समय गलत होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इसे ही अपना करियर बना लिया है।'' रणवीर ने ध्रुव पर सीधा कटाक्ष किया है। उधर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी ध्रुव राठी की जमकर क्लास लगाई है।