Dhurandhar Cast Fees: रणवीर सिंह के नाम कटा सबसे बड़ा चेक, संजय दत्त-आर माधवन समेत बाकी कलाकारों ने लिए इतने करोड़
Dhurandhar Cast Fees: आदित्य धर की एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने अपने जबरदस्त एक्शन और रणवीर सिंह के साथ बाकी की स्टार कास्ट के लुक के साथ तुरंत ध्यान आकर्षित कर लिया है। सितारों से सजी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर ने आज अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और एक्शन से भरपूर स्पाय थ्रिलर ने अपने धांसू एक्शन, लुक और डायलॉग्स से अभी से दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। ट्रेलर इंटरनेट पर तबाही मचा दी है, लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टार कास्ट लोगों को काफी दिलचस्प लग रही है।
बेहतरीन कलाकारों, जबरदस्त एक्शन सीन और डायलॉग , आदित्य धर की इस फिल्म को 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी जबरदस्त कमाई की उम्मीद की जा रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जिनके इस किरदार के लिए जबरदस्त और जबरदस्त बदलाव ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। सिर्फ रणवीर ही नहीं अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन का लुक भी दर्शकों को फिल्म के लिए एक्साइट कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह के साथ ही बाकी की स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली है।
रणवीर को मिली हाईएस्ट फीस
टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रणवीर इस फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकार हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 20 से 50 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है। फैंस यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि फिल्म में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि रणवीर सिंह का लुक काफी इंटेंस है और लंबे वक्त के बाद वे सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं।
अन्य कलाकारों को मिली कितनी फीस
उनके साथ आर. माधवन भी हैं, जो फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें लगभग 9 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। माधवन फिलहाल अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का आनंद ले रहे हैं, जिसे दर्शकों से लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे उनकी अगली फिल्म में उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई है। अपनी प्रभावशाली ऑन-स्क्रीन शख्सियत के लिए मशहूर संजय दत्त भी इस फिल्म में शामिल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि वे लगभग 10 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। वहीं अक्षय खन्ना, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने बेहतरीन अभिनय से लगातार दर्शकों को प्रभावित किया है, लगभग 2.5 करोड़ रुपये फीस के तौर पर ले रहे हैं।
एक्टर्स की फीस (रिपोर्ट्स के मुताबिक)
- रणवीर सिंह- 50 करोड़ रूपये
- संजय दत्त- 10 करोड़ रुपये
- आर माधवन- 9 करोड़ रुपये
- अक्षय खन्ना- 2.5 करोड़ रुपये
- अर्जुन रामपाल- 1 करोड़ रुपये
- सारा अर्जुन- 1 करोड़ रुपये
अर्जुन रामपाल जिन्हें हाल ही में अपनी गंभीर भूमिकाओं के लिए सराहना मिल रही है, कथित तौर पर लगभग 1 करोड़ रुपये ले रहे हैं। वहीं युवा अभिनेत्री सारा अर्जुन, जिनके अभिनय की अक्सर उनकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के लिए प्रशंसा की जाती रही है, भी लगभग 1 करोड़ रुपये फीस के तौर पर ले रही हैं। यह भी एक दिलचस्पी है कि सारा रणवीर की उम्र की लगभग आधी है और वे उनके अपोजिट इस फिल्म में नजर आएंगी।
कहा जा रहा है कि फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी, पहला पार्ट 5 दिसंबर को रिलीज होगा और दूसरा 2026 में। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो अच्छी खासी प्रतिक्रिया बटोर रहा है वहीं फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है जो इसके लिए और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ा रहा है।
