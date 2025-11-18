'मुझे होंठ पतले करने पड़े...'R Madhavan ने Dhurandhar में अपने लुक के लिए अपनाया ये तरीका, नहीं पहचान पाए थे अर्जुन रामपाल
R Madhavan Look In Dhurandhar: आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म धुरंधर का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर 18 नवंबर को मुंबई के एनएमसीसी में एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किया गया। इस लॉन्च में फिल्म के सभी कलाकार, रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और एक्ट्रेस सारा अर्जुन, एक साथ नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड को उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अपकमिंग फिल्म से एक और धमाका करने को तैयार हैं। आज 18 नवंबर को रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने यह साबित कर दिया है आदित्य कुछ नया और धांसू लेकर आए हैं।
माधवन ने की अपने लुक पर बात
ट्रेलर लॉन्च मुंबई में हुआ और इवेंट के सबसे यादगार पलों में से एक था आर माधवन का यह याद करना कि कैसे उन्होंने अपने किरदार में खुद को ढाल लिया और कहा जाता है कि यह किरदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अपने इस लुक के पीछे की कहानी शेयर करते हुए माधवन ने याद किया कि कैसे धर ने उस समय स्क्रिप्ट सुनाई थी जब वह किसी अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त थे।
आदित्य ने दिया होंठ पतले करने का आइडिया
उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि जब मैं किसी और प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था, तब आदित्य एक दिन मेरे पास धुरंधर की स्क्रिप्ट सुनाने आए थे। मैंने उनकी बात सुनी और सोचने लगा कि यह आदमी इतने वक्त से कहां था'। इसके साथ ही माधवन ने अपने लुक टेस्ट के बारे में बताया और कहा, 'मैं इस किरदार के लिए लुक टेस्ट कर रहा था, हमें सब कुछ सही करने में लगभग तीन से चार घंटे लगे। मैं खुद को देखता रहा और हमें लगा कि कुछ कमी है। एक चीज... बस एक चीज की कमी थी, और उसकी वजह से, हमें जो समानता चाहिए थी वह नहीं आ रही थी। और फिर आदित्य ने कहा... 'मैडी, अपने होंठ पतले करो।' पूरी फिल्म के लिए, मैंने अपने होंठों का आकार बदला और उस एक छोटी सी बात की वजह से पूरा रिजल्ट बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ - मैं यहां मास्टर नहीं हूं। मैं सच्चे मास्टर्स के साथ काम कर रहा हूं... उन सभी के साथ।"
माधवन के बदलाव से अर्जुन रामपाल रह गए दंग
इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अर्जुन रामपाल ने खुलासा किया कि जब उन्होंने पहली बार माधवन को बैंकॉक में सेट पर देखा, तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने बताया, 'यह पहली बार है जब मैं मैडी के साथ काम कर रहा हूं। दुर्भाग्य से, हमारे साथ में कोई सीन नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं पहली बार धुरंधर के सेट पर गया था - वह बैंकॉक था और बारिश हो रही थी। मैडी शूटिंग कर रहे थे और मैंने सोचा, यह अभिनेता कौन है, बहुत ही शानदार, सभी डायलॉग ठीक से बोल रहा है। मैंने सोचा, क्या शानदार कास्टिंग है - और वह मैडी थे। मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया।"
यह ट्रेलर रणवीर सिंह की बड़े पर्दे पर शानदार वापसी है क्योंकि धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
