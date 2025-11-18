'मुझे होंठ पतले करने पड़े...'R Madhavan ने Dhurandhar में अपने लुक के लिए अपनाया ये तरीका, नहीं पहचान पाए थे अर्जुन रामपाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड को उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अपकमिंग फिल्म से एक और धमाका करने को तैयार हैं। आज 18 नवंबर को रिलीज हुए इसके ट्रेलर ने यह साबित कर दिया है आदित्य कुछ नया और धांसू लेकर आए हैं।

माधवन ने की अपने लुक पर बात ट्रेलर लॉन्च मुंबई में हुआ और इवेंट के सबसे यादगार पलों में से एक था आर माधवन का यह याद करना कि कैसे उन्होंने अपने किरदार में खुद को ढाल लिया और कहा जाता है कि यह किरदार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अपने इस लुक के पीछे की कहानी शेयर करते हुए माधवन ने याद किया कि कैसे धर ने उस समय स्क्रिप्ट सुनाई थी जब वह किसी अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त थे।

उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि जब मैं किसी और प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था, तब आदित्य एक दिन मेरे पास धुरंधर की स्क्रिप्ट सुनाने आए थे। मैंने उनकी बात सुनी और सोचने लगा कि यह आदमी इतने वक्त से कहां था'। इसके साथ ही माधवन ने अपने लुक टेस्ट के बारे में बताया और कहा, 'मैं इस किरदार के लिए लुक टेस्ट कर रहा था, हमें सब कुछ सही करने में लगभग तीन से चार घंटे लगे। मैं खुद को देखता रहा और हमें लगा कि कुछ कमी है। एक चीज... बस एक चीज की कमी थी, और उसकी वजह से, हमें जो समानता चाहिए थी वह नहीं आ रही थी। और फिर आदित्य ने कहा... 'मैडी, अपने होंठ पतले करो।' पूरी फिल्म के लिए, मैंने अपने होंठों का आकार बदला और उस एक छोटी सी बात की वजह से पूरा रिजल्ट बदल गया। और तब मुझे एहसास हुआ - मैं यहां मास्टर नहीं हूं। मैं सच्चे मास्टर्स के साथ काम कर रहा हूं... उन सभी के साथ।"