Dhurandhar Trailer Out: पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने आया 'धुरंधर', रणवीर की फिल्म का ब्लॉकबस्टर ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड धुंरधर का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जो पूरे 4 मिनट 7 सेकंड का है। फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त जैसे स्टार्स ने काम किया है। रणवीर सिंह का नेवर सीन बिफोर अवतार आपके होश उड़ा देगा। ट्रेलर में रणवीर से ज्यादा फुटेज फिल्म के तीनों विलेन्स को दी गई है। सबसे पहले नजर आते हैं अर्जुन रामपाल, फिर एंट्री होती है अक्षय खन्ना की और फिर अंत में आते हैं संजय दत्त।

कैसा है ट्रेलर? ट्रेलर की शुरुआत अर्जुन रामपाल के एक दिल दहला देने वाले मोनोलॉग से होती है। वे कहते हैं कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब वे छह साल के थे, तब उन्होंने ये शब्द सुने थे, भारत को हजार घावों में बदल दो।" यह लाइन उनके जेहन में बस गई और उन्हें मेजर इकबाल आईएसआई ऑफिसर बना दिया। यह बदले, विश्वासघात और देशभक्ति से भरपूर एक जबरदस्त जासूसी युद्ध की शुरुआत करता है

धमाकेदार किरदार, कहानी और डायलॉग ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां रणवीर कहते हैं कि अगर तुम लोगों के पटाखे फूट गए हों, तो अब में धमाका करूं। यहीं से समझ आता है कि इस फिल्म का ट्रेलर कितना धमाकेदार है। आदित्य धर ने फिल्म को बारीकी से डायरेक्ट किया है। उरी के बाद आदित्य की ये वो फिल्म होगी, जो शायद उन्हें फिर से वो मुकाम दिलाएगी जो उन्हें उरी से मिला था।

ये हैं फिल्म के अहम किरदार रणवीर सिंह- एक निर्दयी, खौफनाक अवतार में

संजय दत्त- एसपी चौधरी असलम के किरदार में

अक्षय खन्ना- रहमान डकैत के किरदार में

आर. माधवन- अजय सान्याल के किरदार में

अर्जुन रामपाल- मेजर इकबाल के किरदार में ट्रेलर खतरनाक एक्शन सीक्वेंस सीक्वेंस और खून खराबे से भरा हुआ है। एक्शन सीक्वेंस कच्चे और खूनी हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर स्टंट और शानदार डायलॉग्स शामिल हैं। ट्रेलर की इंटरनेट पर धूम मची हुई है। खास बात यह है कि आदित्य धर ने इस 4 मिनट से ज्यादा के ट्रेलर में भी कहानी रिवील नहीं की है, यानि फिल्म के लिए एक तगड़ा सीक्वेंस बना हुआ है।

दो पार्ट में बनेगी धुरंधर कई रिपोर्टों से पता चलता है कि धुरंधर को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग 2026 की गर्मियों में रिलीज होने की उम्मीद है। ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है और इसमें रूह को कंपा देने वाले सीन शामिल हैं।