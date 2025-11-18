Language
    Dhurandhar Trailer Out: पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने आया 'धुरंधर', रणवीर की फिल्म का ब्लॉकबस्टर ट्रेलर रिलीज

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    Dhurandhar Trailer Release: रणवीर सिंह स्टारर एक्शन थ्रिलर धुरंधर का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो काफी खौफनाक है। ट्रेलर में धमाकेदार डायलॉग, रूह कंपाने वाले सीन और शानदार एक्शन सीक्वेंस हैं। फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स ने काम किया है। वहीं इसे उरी के डायरेक्टर आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। 

    रणवीर सिंह की धुरंधर का ट्रेलर रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड धुंरधर का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जो पूरे 4 मिनट 7 सेकंड का है। फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त जैसे स्टार्स ने काम किया है। रणवीर सिंह का नेवर सीन बिफोर अवतार आपके होश उड़ा देगा। ट्रेलर में रणवीर से ज्यादा फुटेज फिल्म के तीनों विलेन्स को दी गई है। सबसे पहले नजर आते हैं अर्जुन रामपाल, फिर एंट्री होती है अक्षय खन्ना की और फिर अंत में आते हैं संजय दत्त।

    कैसा है ट्रेलर?

    ट्रेलर की शुरुआत अर्जुन रामपाल के एक दिल दहला देने वाले मोनोलॉग से होती है। वे कहते हैं कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब वे छह साल के थे, तब उन्होंने ये शब्द सुने थे, भारत को हजार घावों में बदल दो।" यह लाइन उनके जेहन में बस गई और उन्हें मेजर इकबाल आईएसआई ऑफिसर बना दिया। यह बदले, विश्वासघात और देशभक्ति से भरपूर एक जबरदस्त जासूसी युद्ध की शुरुआत करता है

    ट्रेलर लॉन्च से पहले रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर शेयर किया, जिसका कैप्शन था: "मैं हूं ... ईश्वर का प्रकोप।" इस लुक में वह खून से लथपथ, युद्ध में घायल और गुस्से से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने सबका तुरंत ध्यान खींचा। फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे बड़े सितारे हैं।

     

    धमाकेदार किरदार, कहानी और डायलॉग

    ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां रणवीर कहते हैं कि अगर तुम लोगों के पटाखे फूट गए हों, तो अब में धमाका करूं। यहीं से समझ आता है कि इस फिल्म का ट्रेलर कितना धमाकेदार है। आदित्य धर ने फिल्म को बारीकी से डायरेक्ट किया है। उरी के बाद आदित्य की ये वो फिल्म होगी, जो शायद उन्हें फिर से वो मुकाम दिलाएगी जो उन्हें उरी से मिला था।

    ये हैं फिल्म के अहम किरदार

    • रणवीर सिंह- एक निर्दयी, खौफनाक अवतार में
    • संजय दत्त- एसपी चौधरी असलम के किरदार में
    • अक्षय खन्ना- रहमान डकैत के किरदार में
    • आर. माधवन- अजय सान्याल के किरदार में
    • अर्जुन रामपाल- मेजर इकबाल के किरदार में

    ट्रेलर खतरनाक एक्शन सीक्वेंस सीक्वेंस और खून खराबे से भरा हुआ है। एक्शन सीक्वेंस कच्चे और खूनी हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर स्टंट और शानदार डायलॉग्स शामिल हैं। ट्रेलर की इंटरनेट पर धूम मची हुई है। खास बात यह है कि आदित्य धर ने इस 4 मिनट से ज्यादा के ट्रेलर में भी कहानी रिवील नहीं की है, यानि फिल्म के लिए एक तगड़ा सीक्वेंस बना हुआ है।

    दो पार्ट में बनेगी धुरंधर

    कई रिपोर्टों से पता चलता है कि धुरंधर को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग 2026 की गर्मियों में रिलीज होने की उम्मीद है। ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनी है और इसमें रूह को कंपा देने वाले सीन शामिल हैं।

    सच्ची घटनाओं से प्रेरित

    अंडरवर्ल्ड, जासूसी नेटवर्क और भारत के खुफिया इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित, धुरंधर देशभक्ति को विश्वासघात और एक्शन के साथ मिलाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाने वाले आदित्य धर बड़े कलाकारों और एक शानदार कहानी के साथ वापस सिनेमाघरों में आ रहे हैं।

