    Dhurandhar: बड़े पर्दे पर दोहरी पारी खेलेगी धुरंधर, मेकर्स ने Ranveer Singh की फिल्म को लेकर बनाया प्लान

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:06 AM (IST)

    सुपरस्टार रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म का नाम धुरंधर है। इस मूवी का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। इससे पहले खबर आ रही है कि मेकर्स ने धुरंधर को लेकर एक सॉलिड प्लान बनाया है और मूवी को एक नहीं बल्कि दो भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    धुरंधर फिल्म का आएगा सीक्वल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के बाद से अब सुपरस्टार रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग मूवी धुरंधर के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। लंबे समय से रणवीर का नाम धुरंधर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर्स और टीजर को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है और अब जल्द ही इसका लेटेस्ट ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। 

    इससे पहले धुरंधर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर को लेकर मेकर्स ने जबरदस्त प्लान बनाया है और आने वाले समय में इसका सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है, आइए जानते हैं- 

    धुरंधर का आएगा सीक्वल

    मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर का टीजर देखकर फैंस पहले से काफी उत्साहित हैं और फिल्म के सीक्वल की खबर ने भी इस उत्सुकता को दोगुना कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर के मेकर्स ने इस मूवी के सीक्वल को मद्देनजर रखते हुए शूट किया है। कहानी को इस आधार पर तैयार किया गया है, जिसका सार पार्ट 2 तक जाए। ऐसे में आने वाले साल में धुरंधर का सीक्वल भी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। 

    इस तरह से रणवीर सिंह की धुरंधर को दो भागों में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला भाग 5 दिसंबर 2025 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल 2026 में धुरंधर 2 को भी मेकर्स रिलीज कर सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 

    मालूम हो कि धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट को पाकिस्तान में सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है। वह किस तरह से दुश्मन देश में रहकर अहम जानकारियां हासिल करता है, उसके लिए आपको धुरंधर की रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा। 

    आज रिलीज होगा धुरंधर का ट्रेलर

    दरअसल फिल्म धुरंधर का ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होना था, लेकिन 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद मेकर्स ने इसे टाल दिया था। ऐसे में अब 18 नवंबर यानी आज मुंबई में धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजित किया जाएगा। जिसमें फिल्म की कास्ट रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल सहित मेकर्स भी शामिल होंगे। 

