Dhurandhar: बड़े पर्दे पर दोहरी पारी खेलेगी धुरंधर, मेकर्स ने Ranveer Singh की फिल्म को लेकर बनाया प्लान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के बाद से अब सुपरस्टार रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग मूवी धुरंधर के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। लंबे समय से रणवीर का नाम धुरंधर को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फिल्म के पोस्टर्स और टीजर को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है और अब जल्द ही इसका लेटेस्ट ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा।

इससे पहले धुरंधर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर को लेकर मेकर्स ने जबरदस्त प्लान बनाया है और आने वाले समय में इसका सीक्वल भी रिलीज किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है, आइए जानते हैं-

धुरंधर का आएगा सीक्वल मल्टी स्टारर फिल्म धुरंधर का टीजर देखकर फैंस पहले से काफी उत्साहित हैं और फिल्म के सीक्वल की खबर ने भी इस उत्सुकता को दोगुना कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर के मेकर्स ने इस मूवी के सीक्वल को मद्देनजर रखते हुए शूट किया है। कहानी को इस आधार पर तैयार किया गया है, जिसका सार पार्ट 2 तक जाए। ऐसे में आने वाले साल में धुरंधर का सीक्वल भी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा।

मालूम हो कि धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट को पाकिस्तान में सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है। वह किस तरह से दुश्मन देश में रहकर अहम जानकारियां हासिल करता है, उसके लिए आपको धुरंधर की रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा।