Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह के सामने 'मौत का फरिश्ता' बनकर आए Arjun Rampal, इस दिन आएगा ट्रेलर
Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह ने फिल्म से अर्जुन रामपाल को "मौत का फरिश्ता" के रूप में पेश किया है। फिल्म 'धुरंधर' से उनके पहले लुक ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त और अक्षय खन्ना भी हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' से अर्जुन रामपाल का पहला लुक सामने आ गया है और इसने अभी से हलचल मचा दी है। शनिवार को, रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें रामपाल का जानलेवा अवतार दिखाया गया है। एक्टर छोटे बाल, लंबी दाढ़ी, काला चश्मा और सिगार पहने नजर आ रहे हैं और उनकी एनर्जी और गहरी चमक साफ झलक रही है।
मौत का फरिश्ता बनकर आए अर्जुन रामपाल
धुरंधर से रणवीर ने अर्जुन रामपाल का लुक शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'मौत का फरिश्ता' काउंटडाउन शुरू, बस 4 दिन बाकी'। यह भी बताया कि ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होगा। आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित 'धुरंधर' कथित तौर पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि इसकी कहानी अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन खबरों के अनुसार रणवीर इसमें एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी कहानी पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों की बहादुरी को दर्शाती है। इस स्टार-स्टडेड फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं।
अगस्त की शुरुआत में यह फिल्म तब सुर्खियों में आई थी जब सेट पर फूड पॉइजनिंग के संदिग्ध मामले के बाद लेह में 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, हालांकि शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। 17 अगस्त को, पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द के बाद क्रू मेंबर्स को लेह के सजल नर्बू मेमोरियल (एसएनएम) अस्पताल ले जाया गया। बाद में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह सामूहिक फ़ूड पॉइजनिंग का मामला था।
आईएएनएस के अनुसार, अधिकारियों ने बताया, 'रविवार देर शाम फ़ूड पॉइजनिंग के संदिग्ध मामले के बाद लेह में एक बॉलीवुड फिल्म क्रू के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में, रिपब्लिक ने बताया कि यह घटना धुरंधर के सेट पर हुई। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग रोक दी गई।
'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं ट्रेलर 4 दिन बाद यानी 12 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।
