Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह के सामने 'मौत का फरिश्ता' बनकर आए Arjun Rampal, इस दिन आएगा ट्रेलर 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' से अर्जुन रामपाल का पहला लुक सामने आ गया है और इसने अभी से हलचल मचा दी है। शनिवार को, रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें रामपाल का जानलेवा अवतार दिखाया गया है। एक्टर छोटे बाल, लंबी दाढ़ी, काला चश्मा और सिगार पहने नजर आ रहे हैं और उनकी एनर्जी और गहरी चमक साफ झलक रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौत का फरिश्ता बनकर आए अर्जुन रामपाल धुरंधर से रणवीर ने अर्जुन रामपाल का लुक शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'मौत का फरिश्ता' काउंटडाउन शुरू, बस 4 दिन बाकी'। यह भी बताया कि ट्रेलर 12 नवंबर को रिलीज होगा। आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित 'धुरंधर' कथित तौर पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हालांकि इसकी कहानी अभी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन खबरों के अनुसार रणवीर इसमें एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी कहानी पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों की बहादुरी को दर्शाती है। इस स्टार-स्टडेड फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं।