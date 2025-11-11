Language
    Delhi Blast की वजह से टला रणवीर सिंह की Dhurandhar का ट्रेलर, अब किस दिन होगा रिलीज?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:38 PM (IST)

    Dhurandhar Trailer Postponed: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने देशभर में हलचल मचा दी है। कई पॉलिटिशियन और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं अब मनोरंजन जगत को भी इस घटना से सदमा लगा है इसीलिए रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर के मेकर्स ने इसके ट्रेलर की तय तारीख को पोस्टपोन करने का फैसला किया है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के मेकर्स ने सोमवार रात दिल्ली में हुए लाल किले पर हुए दुखद विस्फोट के बाद फिल्म के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर लॉन्च को पोस्टपोन करने का फैसला किया है।

    धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ पोस्टपोन

    मंगलवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में, प्रोडक्शन टीम ने ट्रेलर पोस्टपोन करने की घोषणा की और दिल्ली की घटना से प्रभावित लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। ऑफिशियल बयान में कहा गया, 'कल दिल्ली में हुए विस्फोट से प्रभावित पीड़ितों और परिवारों के सम्मान में, 12 नवंबर को होने वाला 'धुरंधर' ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च की डेट और बाकी की डिटेल जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जियो स्टूडियोज, बी62 स्टूडियोज और टीम धुरंधर'।

    धुरंधर के बारे में

    आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है। यह फिल्म रणवीर सिंह और उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक ने मिलकर बनाई है। जो सीमा पार खुफिया अभियानों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जबरदस्त स्पाई ड्रामा का वादा करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रणवीर पाकिस्तान में एक्टिव एक अंडरकवर भारतीय जासूस की भूमिका निभाते नजर आएंगे, यह कहानी उन खुफिया अधिकारियों के साहस और बलिदान का जश्न मनाती है जो लाइमलाइट से दूर काम करते हैं।

     

    फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं। हालांकि ट्रेलर लॉन्च को टाल दिया गया है, लेकिन फिल्म की थिएटर्स में रिलीज की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। धुरंधर 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

