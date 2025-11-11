Delhi Blast की वजह से टला रणवीर सिंह की Dhurandhar का ट्रेलर, अब किस दिन होगा रिलीज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के मेकर्स ने सोमवार रात दिल्ली में हुए लाल किले पर हुए दुखद विस्फोट के बाद फिल्म के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर लॉन्च को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। धुरंधर का ट्रेलर लॉन्च हुआ पोस्टपोन मंगलवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में, प्रोडक्शन टीम ने ट्रेलर पोस्टपोन करने की घोषणा की और दिल्ली की घटना से प्रभावित लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। ऑफिशियल बयान में कहा गया, 'कल दिल्ली में हुए विस्फोट से प्रभावित पीड़ितों और परिवारों के सम्मान में, 12 नवंबर को होने वाला 'धुरंधर' ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन कर दिया गया है। ट्रेलर लॉन्च की डेट और बाकी की डिटेल जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जियो स्टूडियोज, बी62 स्टूडियोज और टीम धुरंधर'।

