Dhurandhar में 'कर्म का सारथी' बन R Madhavan चलाएंगे अपना शातिर दिमाग, धांसू लुक में दिखी इनकी झलक!
मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धुरंधर (Dhurandhar) में बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक हीरो नजर आने वाले हैं। फिल्म में आर माधवन (R Madhavan) भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म से अभिनेता का पहला लुक सामने आया है जिसे देख फैंस एक्साइटेड हो गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर बड़े पर्दे पर मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) लेकर आ रहे हैं जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। ट्रेलर रिलीज से पहले एक-एक करके मेकर्स दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हाल ही में, फिल्म से अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का धांसू लुक शेयर किया गया था।
अर्जुन रामपाल का लुक इंटेंस और खतरनाक था। अब फिल्म से आर माधवन (R Madhavan) का लुक भी शेयर किया गया है। माधवन का लुक सामने आते ही लोग उनकी तुलना एक अधिकारी से कर रहे हैं।
आर माधवन का धुरंधर से लुक आउट
धुरंधर का ट्रेलर (Dhurandhar Trailer) रिलीज होने में अभी तीन दिन बचे हैं। बीते दिन अर्जुन का लुक रिवील किया गया था और अब 9 नवंबर को मेकर्स ने आर माधवन के लुक से पर्दा उठाया है। पोस्टर में अभिनेता सूट-बूट पहने इंटेंस कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते आर माधवन ने कैप्शन में लिखा है, "कर्म का सारथी।"
आर माधवन में दिखी इनकी झलक
धुरंधर से आर माधवन का पोस्टर सामने आते ही लोग उनके लुक की तुलना पूर्व IPS और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) से कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि उनका लुक अजीत डोभाल से है। सोशल मीडिया पर उनके लुक पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग तो उन्हें इस लुक में पहचान ही नहीं पा रहे हैं।
धुरंधर की स्टार कास्ट
आदित्य धर निर्देशित धुरंधर में आर माधवन के अलावा रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं।
धुरंधर की कहानी
अभी तक धुरंधर की कहानी रिवील नहीं की गई है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि फिल्म की कहानी अजीत डोभाल के एक सीक्रेट मिशन पर आधारित है जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में चलाया था।
