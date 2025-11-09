Dhurandhar में 'कर्म का सारथी' बन R Madhavan चलाएंगे अपना शातिर दिमाग, धांसू लुक में दिखी इनकी झलक!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर बड़े पर्दे पर मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) लेकर आ रहे हैं जिसका ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है। ट्रेलर रिलीज से पहले एक-एक करके मेकर्स दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हाल ही में, फिल्म से अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का धांसू लुक शेयर किया गया था।

अर्जुन रामपाल का लुक इंटेंस और खतरनाक था। अब फिल्म से आर माधवन (R Madhavan) का लुक भी शेयर किया गया है। माधवन का लुक सामने आते ही लोग उनकी तुलना एक अधिकारी से कर रहे हैं। आर माधवन का धुरंधर से लुक आउट धुरंधर का ट्रेलर (Dhurandhar Trailer) रिलीज होने में अभी तीन दिन बचे हैं। बीते दिन अर्जुन का लुक रिवील किया गया था और अब 9 नवंबर को मेकर्स ने आर माधवन के लुक से पर्दा उठाया है। पोस्टर में अभिनेता सूट-बूट पहने इंटेंस कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर को शेयर करते आर माधवन ने कैप्शन में लिखा है, "कर्म का सारथी।"