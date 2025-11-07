Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रियंका चोपड़ा की मूवी Globe Trotter से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक आउट, महेश बाबू को देंगे कड़ी टक्कर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    Globe Trotter Movie: एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ग्लोब ट्रॉटर में साउथ के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म से एक्टर का धांसू लुक रिलीज किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रियंका चोपड़ा की फिल्म से पृथ्वीराज का धांसू लुक रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली और आरआरआर के बाद एसएस राजामौली अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी ग्लोब ट्रॉटर (Globe Trotter) बना रहे हैं जिसका पहले नाम SSMB29 था। इस फिल्म में दिग्गज सितारे नजर आने वाले हैं जिनमें प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू के अलावा एक नाम पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) का भी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सालार, एल2 एम्पुरान और द गोट लाइफ जैसी फिल्मों में अपना शानदार अभिनय दिखा चुके पृथ्वीराज चौहान अब राजामौली की आगामी फिल्म में दमखम दिखाएंगे। फिल्म से जारी उनका पहला लुक फैंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है।

    पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्लोब ट्रॉटर से पहला लुक आउट

    7 नवंबर 2025 को पृथ्वीराज चौहान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रॉटर से अपना पहला लुक शेयर किया है। तस्वीर में अभिनेता एकदम इंटेंस लुक में दिख रहे हैं। सीरियस चेहरा और खतरनाक आंखें देख ऐसा लगता है जैसे वह महेश बाबू पर भी हावी हो जाएंगे। पोस्टर में एक्टर एक रोबोटिक चेयर पर बैठे हुए हं और आसपास तहलका मचा हुआ है। ब्लैक-सूट में पृथ्वीराज का लुक देखने वाला है। वह फिल्म में कुम्भा का किरदार निभा रहे हैं।

     

    यह भी पढ़ें- बॉलीवुड पर नहीं Priyanka Chopra को भरोसा? साउथ सिनेमा से करेंगी धमाकेदार कमबैक

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Prithviraj Sukumaran (@therealprithvi)

    पहला पोस्टर शेयर करते हुए पृथ्वीराज ने कैप्शन में लिखा, "कुम्भा को पेश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड जिसे मैंने कभी प्ले किया है। महेश बाबू, आपके लिए तैयार। प्रियंका चोपड़ा, गेम शुरू हुआ। थैंक यू एसएस राजामौली सर, ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो लगातार मेरी सीमाओं को टेस्ट करती है।" पृथ्वीराज का ये लुक देख सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रही हैं।

    ग्लोब ट्रॉटर की स्टार कास्ट

    ग्लोब ट्रॉटर की तैयारी पिछले कई सालों से हो रही है। इस फिल्म का निर्देशन राजामौली कर रहे हैं, जबकि अहम भूमिकाओं में प्रियंका, महेश, पृथ्वीराज और आर माधवन (R Madhavan) हैं। बता दें कि प्रियंका 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Globetrotter First Glimpse: ओटीटी पर दिखेगी महेश बाबू-प्रियंका की फिल्म की पहली झलक, कब और कहां?