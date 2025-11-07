प्रियंका चोपड़ा की मूवी Globe Trotter से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक आउट, महेश बाबू को देंगे कड़ी टक्कर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली और आरआरआर के बाद एसएस राजामौली अपनी मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी ग्लोब ट्रॉटर (Globe Trotter) बना रहे हैं जिसका पहले नाम SSMB29 था। इस फिल्म में दिग्गज सितारे नजर आने वाले हैं जिनमें प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू के अलावा एक नाम पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) का भी है।

