बॉलीवुड पर नहीं Priyanka Chopra को भरोसा? साउथ सिनेमा से करेंगी धमाकेदार कमबैक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा अपने हॉलीवुड करियर पर ही फोकस पिछले कई सालों से कर रही हैं। प्रियंका को पता है कि उनका रास्ता बॉलीवुड में और कठिन हो जाता, अगर वो यहां रहती तो, इसीलिए प्रियंका ने हॉलीवुड की राह को पकड़ा। वहीं बॉलीवुड से प्रियंका की दूरी फैंस को भी रास नहीं आ रही है, लेकिन अब सालों बाद प्रियंका ने बॉलीवुड की जगह साउथ सिनेमा का दामन थामा है, लेकिन प्रियंका ने ऐसा किया क्यों है?

साउथ फिल्म से प्रियंका का कमबैक

दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में आखिरी बार फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में ही काम किया था। हालांकि इसके अलावा वो साल 2021 में द व्हाइट टाइगर में भी नजर आई थीं, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब प्रियंका ने लंबे इंतजार के बाद साउथ के जाने माने डायरेक्टर राजामौली (S.S Rajamouli) का हाथ थामा और उन्हीं की फिल्म से कमबैक करने की ठानी।

दरअसल एस.एस राजामौली जल्द ही फिल्म SSMB29 लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर महेश बाबू (Mahesh Babu) नजर आएंगे। वहीं फिल्म में राजामौली को लंबे वक्त से एक अच्छी हीरोइन की तलाश थी और उनकी ये तलाश प्रियंका पर आकर खत्म हुई और प्रियंका भी भारतीय सिनेमा में वापसी का रास्ता खोज रही थीं लेकिन प्रियंका को बॉलीवुड से ज्यादा भरोसा साउथ सिनेमा पर है, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को चुना। फिल्म में प्रियंका एक खतरनाक कैरेक्टर में नजर आएंगी।