पेरेंट्स बने Vicky Kaushal और Katrina Kaif, बेबी के जन्म के बाद शेयर की पहली पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने सितंबर में एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। अब आखिरकार उनके घर खशियों ने दस्तक दे दी है। विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पापा बने गए हैं। एक्टर के घर बेटे का जन्म हुआ है।

विक्की ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। खबर शेयर करते हुए विक्की कौशल ने कैप्शन में लिखा - ब्लेस्ड और साथ में ऊं लिखा। पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी कि बेटे का जन्म 7 अक्टूबर को हुआ है। ज्वाइंट पोस्ट में कपल ने लिखा,"हम खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं।"

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09) अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इंडस्ट्री के अन्य सेलेब्स और दोस्त नए माता-पिता को शुभकामनाएं भेजने लगे। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, "OMGG बधाई हो आप दोनों बहुत खुश हैं।" नीति मोहन ने भी टिप्पणी की, "ओएमजी!!!! वधाईयां

बता दें कि 23 सितंबर को, दोनों ने घोषणा की थी कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, और इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा अध्याय बताया था। अब इस खबर के बाद से कपल को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।