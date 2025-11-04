18 साल बाद Katrina Kaif के फेमस गाने का बना रीमिक्स, अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी संग लड़ाया इश्क
बॉलीवुड में रीमिक्स का दौर चल रहा है। अब कई पुराने गानों को वेस्टर्न कल्चर का टच देकर उन्हें नए तौर पर पेश किया जा रहा है। अब बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी इसी राह पर चल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कटरीना कैफ के 18 साल पुराने गाने का रीमिक्स अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में डाला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रीमिक्स के इस दौर में अब अक्षय कुमार भी शामिल हो चुके हैं। हाउसफुल 5, केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी 3 के बाद अब खिलाड़ी कुमार 'वेलकम टू द जंगल' के साथ ऑडियंस के बीच लौटने को तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिज और परेश रावल सहित 17 से ज्यादा एक्टर्स नजर आएंगे।
अब 'वेलकम टू द जंगल' के पहले गाने की एक झलक अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की है, जो कटरीना कैफ के फेमस गाने का रीमिक्स है। गाने में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी भी नजर आ रही हैं। खिलाड़ी कुमार ने जल्द मां बनने जा रहीं कटरीना कैफ के कौन से गाने का रीमिक्स किया है, चलिए बताते हैं।
18 साल बाद फिर सुनेंगे थिएटर्स में ये गाना
अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' ने कटरीना कैफ के जिस गाने का रीमिक्स किया है, वह 18 साल पहले रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' का है। गाने के लिरिक्स हैं 'एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोनिये तू हद'। ये गाना साल 2007 में आया था, लेकिन आज भी जब क्लब में ये गाना बजता है, तो लोग अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाते।
अब इसी गाने को अक्षय कुमार ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में रीमिक्स किया है और एक छोटा सा टीजर भी शेयर किया है, जिसमें उनके साथ दिशा पाटनी नजर आ रही हैं। दोनों गाने के छोटे से टीजर में अपनी हॉट केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। इस टीजर को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, "हमारे दिल से आपके दिलों तक। क्या किस्सा था, 18 साल बाद भी ये दर्शकों का फेवरेट है। इस गाने से कई किस्से जुड़े हुए हैं, खूबसूरत दिशा पटानी और मैं आपके लिए लेकर आए हैं 'वेलकम टू द जंगल'। हमारी क्वीन कटरीना कैफ को कभी नहीं भूल सकते"।
From our hearts to yours!! What a throwback, 18 years & still an all time favourite. With so much nostalgia, beautiful @DishPatani & I bring you ‘Welcome to the Jungle’… Never forgetting our Queen Katrina ❤️#WelcomeToTheJungle #Welcome3 pic.twitter.com/Yxn3EaRo3H— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 4, 2025
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन
इस गाने को दोबारा वापस लाने का आइडिया फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "वेलकम टू द जंगल का इंतजार नहीं कर सकता और इस गाने के लिए कटरीना कैफ का हां बोलना इसमें परफेक्ट टच दे रहा है। दिसंबर 2025 बहुत एक्साइटमेंट भरा होने वाला है"।
एक दूसरे यूजर ने लिखा, "18 साल लेकिन अभी भी सबके दिलों पर राज करता है ये गाना अक्की सर। कटरीना हमेशा ओजी क्वीन रहेंगी। जंगल में इस धमाके का इंतजार नहीं कर सकते हम"। आपको बता दे कि अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर वेलकम टू द जंगल क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होगी।
