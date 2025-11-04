18 साल बाद Katrina Kaif के फेमस गाने का बना रीमिक्स, अक्षय कुमार ने दिशा पाटनी संग लड़ाया इश्क

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रीमिक्स के इस दौर में अब अक्षय कुमार भी शामिल हो चुके हैं। हाउसफुल 5, केसरी चैप्टर 2 और जॉली एलएलबी 3 के बाद अब खिलाड़ी कुमार 'वेलकम टू द जंगल' के साथ ऑडियंस के बीच लौटने को तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिज और परेश रावल सहित 17 से ज्यादा एक्टर्स नजर आएंगे।

अब 'वेलकम टू द जंगल' के पहले गाने की एक झलक अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर की है, जो कटरीना कैफ के फेमस गाने का रीमिक्स है। गाने में अक्षय कुमार के साथ दिशा पाटनी भी नजर आ रही हैं। खिलाड़ी कुमार ने जल्द मां बनने जा रहीं कटरीना कैफ के कौन से गाने का रीमिक्स किया है, चलिए बताते हैं।

18 साल बाद फिर सुनेंगे थिएटर्स में ये गाना अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' ने कटरीना कैफ के जिस गाने का रीमिक्स किया है, वह 18 साल पहले रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'वेलकम' का है। गाने के लिरिक्स हैं 'एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोनिये तू हद'। ये गाना साल 2007 में आया था, लेकिन आज भी जब क्लब में ये गाना बजता है, तो लोग अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाते।

From our hearts to yours!! What a throwback, 18 years & still an all time favourite. With so much nostalgia, beautiful @DishPatani & I bring you ‘Welcome to the Jungle’… Never forgetting our Queen Katrina ❤️#WelcomeToTheJungle #Welcome3 pic.twitter.com/Yxn3EaRo3H — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 4, 2025 सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन इस गाने को दोबारा वापस लाने का आइडिया फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "वेलकम टू द जंगल का इंतजार नहीं कर सकता और इस गाने के लिए कटरीना कैफ का हां बोलना इसमें परफेक्ट टच दे रहा है। दिसंबर 2025 बहुत एक्साइटमेंट भरा होने वाला है"।