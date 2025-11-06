पर्दे पर Katrina Kaif की बहन बनेंगी अनन्या पांडे? इस डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर दिया हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बी टाउन की टॉप एक्ट्रेसेज के तौर पर कटरीना कैफ (Katrina Kaif) को जाना जाता है। मौजूदा समय में कटरीना अपनी प्रेग्नेंसी पीरियड का आनंद ले रही हैं और एक्टिंग से ब्रेक पर मौजूद हैं। अब खबर अभिनेत्री की एक अपकमिंग मूवी को लेकर आ रही है, जो एक पुरानी फिल्म का सीक्वल हो सकती है।

इस फिल्म की डायरेक्टर ने इसको लेकर चर्चा की है और बताया जा रहा कि अनन्या पांडे फिल्म में कटरीना कैफ की छोटी बहन का रोल भी प्ले कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में बात की जा रही है।

इस फिल्म के सीक्वल को लेकर चर्चा तेज कुछ फिल्में भले ही बाक्स आफिस पर सफल न हुई हों, लेकिन समय के साथ टीवी और डिजिटल प्लेटफार्म उन्हें दर्शकों के बीच खास जगह दे देता है। कोरियोग्राफर और निर्देशिका फराह खान अपनी फिल्म तीस मार खां को लेकर भी कुछ ऐसा ही मानती हैं। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो पर फराह और अभिनेत्री अनन्या पांडे बतौर मेहमान पहुंची थी, जहां फराह ने कहा, ‘तीस मार खां 15 साल पहले रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने तब 65 करोड़ रुपये कमाए थे।

हालांकि, इस मामले की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती कि फराह तीस मार खां का सीक्वल बनाएंगी। इस बात में कोई दोहराए नहीं कि अक्षय कुमार स्टारर तीस मार खां वास्तविक तौर पर एक कल्ट मूवी मानी जाती है।