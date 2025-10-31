Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेग्नेंट Katrina Kaif की बालकनी से उनकी प्राइवेट फोटोज हुईं लीक, फैंस बोले- 'ये क्राइम है...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    Katrina Kaif Baby: कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने सितंबर में एक ज्वाइंट पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। तब से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और सभी की नजर इस पर है कि कटरीना अपने पहले बेबी को जन्म देंगी। इस बीच कटरीना कैफ की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी बालकनी के बाहर नजर आ रही हैं। फैंस को ये फोटो देखकर काफी नाराजगी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    विक्की कौशल के साथ कटरीना कैफ (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। दीपावली से पहले दोनों ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करके रिवील किया था कि बहुत जल्द उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। तभी से फैंस इस इंतजार में हैं कि कटरीना किस ने खुशखबरी सुनाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में कटरीना कैफ की बालकनी से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जिसमें वो अपने मुंबई के अपार्टमेंट के बाहर कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया फैंस पैप्स की जमकर आलोचना करने लगे। कुछ लोगों ने तो पुलिस एक्शन लेने तक की बात कह दी।

    यूजर ने की पुलिस कार्रवाई की मांग

    कटरीना के एक फैन ने लिखा, 'कैमरे से पहले मैनर्स ऑन करो। प्राइवेसी कहां है। ये उनका घर है। उनकी बालकनी के बाहर क्यों क्लिक किया गया। ये प्राइवेसी का हनन है। हमें उने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।' एक यूजर ने मीडिया हाउस और पैपराजी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की और लिखा, "यह एक अपराध है! पुलिस को उस व्यक्ति पर कार्रवाई करनी चाहिए जो तस्वीरें ले रहा था और किसी की निजता का हनन कर रहा था।" वहीं कुछ अन्य लोगों ने प्रकाशन से तस्वीरें हटाने को कहा। एक ने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात तक कह डाली।

    यह भी पढ़ें- Dhoom 3 से इस कैरेक्टर को हटाए जाने से खुश नहीं थे Aamir Khan, खुलकर बोले- 'आदित्य चोपड़ा ने गलती की'

    And then people bark at Kohli & Anushka for leaving this country due to privacy reasons..
    byu/cinematicbeast inBollyBlindsNGossip

    आलिया भट्ट ने भी की थी शिकायत

    इससे पहले साल 2022 में जब आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थीं तो एक मीडिया पोर्टल ने उनकी ऐसी ही तस्वीरें लीक की थीं जिसके बाद उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। आलिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "क्या मजाक चल रहा है? मैं अपने घर के लिविंग रूम में बैठी एक बिल्कुल सामान्य दोपहर बिता रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है... तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पड़ोस की बिल्डिंग की छत पर दो आदमी कैमरा लेकर मेरी तरफ देख रहे हैं! किस दुनिया में यह ठीक है और इसकी इजाज़त है?" आलिया ने संबंधित प्रकाशन को मुंबई पुलिस के साथ टैग करके कार्रवाई की मांग भी की।

    कपल ने एक खूबसूरत फोटो के साथ सितंबर के महीने में अनाउंसमेंट की थी। इससे पहले एक इंटरव्यू में भी इस बारे में बात करते हुए विक्की कौशल ने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की थी। विक्की ने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो डैडी बनने के बाद घर से निकलना ही बंद कर देंगे।

    यह भी पढ़ें- चल गया पता! कब होगी Katrina Kaif की डिलीवरी? विक्की कौशल ने दिया हिंट

     