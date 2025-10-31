प्रेग्नेंट Katrina Kaif की बालकनी से उनकी प्राइवेट फोटोज हुईं लीक, फैंस बोले- 'ये क्राइम है...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। दीपावली से पहले दोनों ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करके रिवील किया था कि बहुत जल्द उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। तभी से फैंस इस इंतजार में हैं कि कटरीना किस ने खुशखबरी सुनाएंगी।

हाल ही में कटरीना कैफ की बालकनी से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जिसमें वो अपने मुंबई के अपार्टमेंट के बाहर कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया फैंस पैप्स की जमकर आलोचना करने लगे। कुछ लोगों ने तो पुलिस एक्शन लेने तक की बात कह दी।