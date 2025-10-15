चल गया पता! कब होगी Katrina Kaif की डिलीवरी? विक्की कौशल ने दिया हिंट
बॉलीवुड स्टार जोड़ी विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने सितंबर में प्रेग्नेंसी की घोषणा करके फैंस को सरप्राइज कर दिया। अब, जल्द ही पिता बनने वाले विक्की ने कैटरीना की डिलीवरी डेट पर बड़ा हिंट दिया है। विक्की कौशल ने इस ब्लेसिंग बताया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) शादी के 3.5 साल बाद मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही ये खबर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी। सितंबर में कटरीना और विक्की कौशल ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर करके बेबी बंप के साथ फोटो शेयर की थी।
विक्की ने स्माइल करते हुए दिया जवाब
अब प्रेग्नेंसी की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही होने वाले पिता विक्की (Vicky Kaushal) ने आखिरकार कटरीना की प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि बेबी कब आने वाला है। रेडिट पर विक्की का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब विक्की से पूछा गया कि पिता बनने पर उन्हें सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार है, तो विक्की मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने बस इतना कहा, "पिता बनने का।"
इसके अलावा, युवा के साथ एक इंटरव्यू में, 37 वर्षीय अभिनेता ने कहा, "मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि वहां तक आ गया हूं।"
विक्की कौशल के बेटी होगी या बेटा?
अपनी खुशी जाहिर करते हुए विक्की ने कहा कि मुझे लग रहा कि मैं घर से ही निकलने वाला नहीं हूं। इससे पहले ज्योतिषी अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने भविष्यवाणी की थी कि विक्की और कटरीना को बेटी होगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "विक्की कौशल और कटरीना कैफ की पहली संतान एक बेटी होगी।"
इस फिल्म में नजर आएंगे विक्की कौशल
कैटरीना को आखिरी बार 2024 में आई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने विजय सेतुपति के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरी ओर, विक्की को आखिरी बार 'छावा' में देखा गया था, जिसमें रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में थीं। एक्टर फिलहाल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ लव एंड वॉर की शूटिंग में व्यस्त हैं।
