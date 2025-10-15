चल गया पता! कब होगी Katrina Kaif की डिलीवरी? विक्की कौशल ने दिया हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) शादी के 3.5 साल बाद मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही ये खबर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी। सितंबर में कटरीना और विक्की कौशल ने एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर करके बेबी बंप के साथ फोटो शेयर की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विक्की ने स्माइल करते हुए दिया जवाब अब प्रेग्नेंसी की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही होने वाले पिता विक्की (Vicky Kaushal) ने आखिरकार कटरीना की प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि बेबी कब आने वाला है। रेडिट पर विक्की का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब विक्की से पूछा गया कि पिता बनने पर उन्हें सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार है, तो विक्की मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने बस इतना कहा, "पिता बनने का।"