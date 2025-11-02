Shah Rukh Khan के मिड-नाइट बर्थडे सेलिब्रेशन से फोटोज आईं सामने, फराह खान बोलीं- '100 साल और राज करो'
Shah Rukh Khan Birthday Celebration: सिनेमा के किंग खान शाह रुख आज 60 साल के हो गए हैं। अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर उनके घर पर एक शानदार पार्टी होस्ट की गई जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) 60 साल के हो गए हैं। दशकों से सिनेमा पर राज कर रहे अभिनेता का जन्मदिन हो और वह जश्न न मनाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अभिनेता के जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी होस्ट की गई।
शाह रुख खान का मिड-नाइट बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अभिनेता की क्लोज फ्रेंड और कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने सोशल मीडिया पर अभिनेता के मिड-नाइट सेलिब्रेशन से झलकियां शेयर की हैं।
शाह रुख का मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन
तस्वीरों में फराह खान, शाह रुख के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में फराह ने शाह रुख के गाल पर किस करते हुए फोटो क्लिक करवाई और दूसरी फोटो में हग करते हुए दोनों पोज दे रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए फराह खान ने कैप्शन में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो किंग शाह रुख... अगले 100 साल तक राज करो।"
इस दौरान शाह रुख खान बहुत कैजुअल लुक में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ग्रे कलर की टी-शर्ट के साथ ब्लैक जींस कैरी की है और व्हाइट टोपी लगाई है। वहीं, फराह पिंक टॉप और ब्लैक पैंट में दिख रही हैं।
करण ने रानी संग शेयर की फोटो
करण जौहर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ पोज दे रहे हैं। यह तस्वीर भी बीती रात की है और लोग मान रहे हैं कि यह शाह रुख के बर्थडे बैश की है जहां रानी भी शामिल हुईं।
फिलहाल, बीते दिन ऐसी खबर आई थी कि शाह रुख खान अपना बर्थडे अलीबाग में सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां फराह, करण जौहर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होने के लिए मुंबई से रवाना हुए। फराह ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वह करण के साथ क्रूज में बैठी हुई दिख रही थीं। एक वीडियो में अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भी दिखाई दी थीं।
