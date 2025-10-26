Bhuvan Bam की बॉलीवुड में एंट्री, करण जौहर के साथ डेब्यू फिल्म का एलान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के साथ बॉलीवुड में अपनी एंट्री की घोषणा की। इस बात की पुष्टि तब हुई जब बाम ने इंस्टाग्राम पर धर्मा के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक तस्वीर पोस्ट की। जो उनके करियर में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ।

धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म नजर आएंगे यूट्यूबर भुवन ने अपने फॉलोअर्स का आभार व्यक्त किया और बताया कि कैसे सपने हकीकत बन सकते हैं। उन्होंने कहा, 'सपने देखो दोस्तों, पूरे हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'आपके सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं हो पाता, आपके आशीर्वाद की हमेशा जरूरत रहेगी'। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भुवन बाम धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक रोमांटिक कॉमेडी में वामिका गब्बी के साथ काम करेंगे, जिसका कथित तौर पर टाइटल'कुकू की कुंडली' है। शरण शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म बाम के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, इस फिल्म से वे बॉलीवड में कदम रखने जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Netflix पर आते ही छाई ये साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, एक-एक सीन कर देगा रोंगटे खड़े करण जौहर ने भी की थी पुष्टी भुवन की आधिकारिक घोषणा से पहले करण जौहर ने अनजाने में बाम के बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे दी थी। एक ऑनलाइन बातचीत के दौरान, जौहर ने कहा, 'वह सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक रहे हैं और अब वह हमारे लिए लीड एक्टर के रूप में एक फिल्म कर रहे हैं'। समय से पहले खुलासा होने का एहसास होने पर जौहर ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह वास्तव में एक बड़ा राज था और हमारी तरफ से यह एक बड़ा खुलासा था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी'। जौहर ने आगे कहा, 'अब मैं कह नहीं सकता, भुवन मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता कि यह मेरे मुंह से कैसे निकल गया'।