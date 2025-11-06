Language
    Hema Malini की बड़ी बेटी ने इस एक्ट्रेस को मारा था जोरदार तमाचा, इस वजह से खो बैठी थीं अपना आपा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    हेमा मालिनी की तरह उनकी बड़ी बेटी एशा देओल (Esha Deol) ने भी सिनेमा में स्टारडम पाने की कोशिश की थी। इस दौरान वह कुछ विवादों में भी फंसी जिसमें से एक उनका एक एक्ट्रेस को सेट पर ही थप्पड़ मारना था। जानिए इस बारे में। 

    हेमा मालिनी की बेटी ने एक्ट्रेस को मारा था थप्पड़। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी गलियारों में जितनी चर्चा किसी फिल्म, सेलिब्रिटी या उनकी लग्जरी लाइफ या फिर रिश्ते की होती है, उतनी ही चर्चा बिहाइंड द सीन विवादों की भी होती है। सेलिब्रिटीज के बीच बिहाइंड द सीन सिर्फ प्यार ही नहीं पनपता है, बल्कि एक छोटी सी चीज के लिए दुश्मनी भी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही 2000 के दशक में दो अभिनेत्रियों के बीच दुश्मनी की खबरों ने हर ओर सुर्खियां बटोरी थीं।

    दरअसल, हेमा मालिनी की बेटी एशा देओल (Esha Deol) ने सेट पर ऐसा कांड कर दिया था जिसने उन्होंने विवादों में डाल दिया था। दरअसल, उन्होंने अपनी एक को-स्टार को थप्पड़ मार दिया था। हैरानगी की बात थी कि उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया और खुलासा किया कि उन्हें इसका कोई पछतावा नही हैं। भले ही उस अभिनेत्री ने एशा के साथ काम न किया हो, लेकिन वह सनी देओल के साथ फिल्म कर चुकी हैं।

    एक्ट्रेस को एशा देओल ने मारा था थप्पड़

    बात है साल 2006 की। इंद्र कुमार फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें एशा देओल, फरदीन खान, विवेक ओबरॉय, अमृता राव और बोमन ईरानी लीड रोल में थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एशा का को-एक्ट्रेस अमृता राव के साथ झगड़ा हो गया था। दरअसल, 'विवाह' एक्ट्रेस ने डायरेक्टर और क्रू के सामने एशा के साथ मिसबिहेव किया था जिसके चलते उन्होंने सेट पर ही सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। 

    अमृता राव पर क्यों भड़क गई थीं एशा देओल?

    एशा देओल ने एक इंटरव्यू में अमृता राव को थप्पड़ मारने वाली बात स्वीकार भी की थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा था, "हां, मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था क्योंकि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थीं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। उस वक्त उनका जो बिहेवियर था, वो इसी के लायक थीं।"

    Amrita Rao Esha Deol

    यही नहीं, एशा देओल के थप्पड़ मारने के बाद वह उनसे माफी मांगने नहीं गईं, बल्कि अमृता ने उनसे माफी मांगी। इसके बाद दोनों ने साथ में प्यारे मोहन की शूटिंग नहीं की। इस बारे में एशा ने कहा था, "उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मैंने उन्हें माफ कर दिया। अब हमारे बीच सब ठीक है।"

