'मेरे बच्चों के पिता...' Esha Deol ने एक्स हसबैंड को किया बर्थडे विश, पिछले साल हुआ था कपल का तलाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं हैं। हालांकि पिछले साल दोनों अलग हो गए थे, फिर भी उनके बीच अच्छे रिलेशन बने हुए हैं। पिछले हफ्ते ही वे अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने के लिए साथ-साथ बाहर गए थे। अब भरत तख्तानी के जन्मदिन पर, अभिनेत्री ने उनके लिए एक प्यारा सा कैप्शन लिखकर उन्हें बर्थडे विश किया है।

Ex-Husband को सोशल मीडिया पर किया विश एक-दूसरे से अलग होने के बावजूद वे अपनी बेटियों 8 साल की राध्या और 6 साल की मिराया के को-पैरेंट्स बने हुए हैं। रविवार को ईशा देओल ने अपने एक्स हसबैंड भरत तख्तानी की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की। उन्होंने उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, 'मेरे बच्चों के पिता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश, स्वस्थ और धन्य रहो'।

इस बीच पिछले हफ्ते ही ईशा देओल और भरत तख्तानी फिर से साथ नजर आए। भरत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह और ईशा एक रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त और ईशा की बहन के साथ बैठे नजर आ रहे थे। वे सभी कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने लिखा, 'फैमिली संडे, और यह तस्वीर इस पूर्व जोड़े के अलगाव के बावजूद उनके बीच के अच्छे रिलेशन को दर्शाती है'।

2024 में अलग हुआ कपल 2012 में शादी के बंधन में बंधे ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 11 साल की शादी के बाद 2024 में अलग होने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। उनके बयान में लिखा था, 'हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारे जीवन में इस बदलाव के दौरान हमारे दोनों बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी निजता का सम्मान किया जाए'।