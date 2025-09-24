Language
    Amrita Rao ने शेयर किया मैगजीन कवर से रिप्लेस होने का दर्द, कहा- 'मेरी जगह किसी बहुत फेमस एक्ट्रेस को...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:42 PM (IST)

    अमृता राव फिल्म इश्क-विश्क के बाद स्टार बन गईं। हालांकि इसके बाद एक आउटसाइडर होने का दुख उन्हें तब भी झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड की राजनीति और सच्चाई पर बात की। अमृता ने बताया कि कैसे उन्हें अपने पहले मैगजीन कवर से रिप्लेस कर दिया गया था।

    अमृता राव ने पॉलिटिक्स को लेकर की बात (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमृता राव फिल्म इश्क विश्क से रातोंरात पॉपुलर हो गई थीं। लेकिन यहां तक आने के बाद भी उनका ये सफर इतना आसान नहीं रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड के पॉलिटिक्स और असल सच्चाई पर बात की। एक्ट्रेस ने अपनी फर्स्ट मैग्जीन कवर को लेकर बात की जहां से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था।

    इश्क-विश्क से मिली थी पॉपुलैरिटी

    2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' ने अमृता राव और शाहिद कपूर को सुर्खियों में ला दिया। फिल्म की सफलता ने उन्हें 'फेस ऑफ द ईयर' और 'सुपरस्टार ऑफ टुमॉरो' जैसे पुरस्कार दिलाए, लेकिन अमृता को जल्द ही एहसास हो गया कि स्टारडम के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। द रनवीर शो में बातचीत के दौरान अमृता ने कहा, 'मुझे आज भी याद है इश्क विश्क की रिलीज के बाद मैंने फेस ऑफ द ईयर और सुपरस्टार ऑफ टुमॉरो अवॉर्ड जीता था। इसके बाद मेरा शाहिद के साथ एक मैग्जीन कवर के लिए फोटोशूट होना था। मैं अवॉर्ड लेकर बैठी थी। शाहिद मेरे पीछे अवॉर्ड लेकर खड़े थे। दोनों तरफ दो और सुपरस्टार एक्ट्रेसेज बैठी थीं। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री थे। कवर पेज का लेआउट कुछ ऐसा था।'

    शाहिद के साथ किया था पहला मैग्जीन कवर शूट

    हालांकि जब ये छपकर आया तो इसने बहुत मायूस किया। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि मेरा पहला मैग्जीन कवर आने वाला है। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये फोटोशॉप किया हुआ था। मुझे पीछे करके किसी और को मेरी जगह ला दिया गया था। कवर ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा कि फाइनल प्रिंट होकर आया था।

    सीखनी पड़ेगी पॉलिटिक्स - अमृता

    अमृता ने इंडस्ट्री की राजनीति से निपटने के तरीके सीखने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब, मैं कह सकती हूं कि राजनीति हर जगह है। चाहें वो स्कूल हो, कॉलेजों हो, यहां तक कि आपकी सोसाइटी मीटिंग्स में भी! इसलिए, आपको बस खुद को राजनीति से निपटने के लिए तैयार करना होगा।"

    साल 2016 में की थी शादी

    अमृता ने 'मैं हूं ना', 'विवाह' और 'जॉली एलएलबी' जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस हाल ही में रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' में भी नजर आईं। अमृता ने साल 2016 में आरजे अनमोल से शादी की थी। साल 2020 में उन्होंने अपने बेटे वीर को जन्म दिया।

