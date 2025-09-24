Amrita Rao ने शेयर किया मैगजीन कवर से रिप्लेस होने का दर्द, कहा- 'मेरी जगह किसी बहुत फेमस एक्ट्रेस को...'

अमृता राव फिल्म इश्क-विश्क के बाद स्टार बन गईं। हालांकि इसके बाद एक आउटसाइडर होने का दुख उन्हें तब भी झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड की राजनीति और सच्चाई पर बात की। अमृता ने बताया कि कैसे उन्हें अपने पहले मैगजीन कवर से रिप्लेस कर दिया गया था।

इश्क-विश्क से मिली थी पॉपुलैरिटी 2003 में आई फिल्म 'इश्क विश्क' ने अमृता राव और शाहिद कपूर को सुर्खियों में ला दिया। फिल्म की सफलता ने उन्हें 'फेस ऑफ द ईयर' और 'सुपरस्टार ऑफ टुमॉरो' जैसे पुरस्कार दिलाए, लेकिन अमृता को जल्द ही एहसास हो गया कि स्टारडम के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। द रनवीर शो में बातचीत के दौरान अमृता ने कहा, 'मुझे आज भी याद है इश्क विश्क की रिलीज के बाद मैंने फेस ऑफ द ईयर और सुपरस्टार ऑफ टुमॉरो अवॉर्ड जीता था। इसके बाद मेरा शाहिद के साथ एक मैग्जीन कवर के लिए फोटोशूट होना था। मैं अवॉर्ड लेकर बैठी थी। शाहिद मेरे पीछे अवॉर्ड लेकर खड़े थे। दोनों तरफ दो और सुपरस्टार एक्ट्रेसेज बैठी थीं। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री थे। कवर पेज का लेआउट कुछ ऐसा था।'

सीखनी पड़ेगी पॉलिटिक्स - अमृता अमृता ने इंडस्ट्री की राजनीति से निपटने के तरीके सीखने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब, मैं कह सकती हूं कि राजनीति हर जगह है। चाहें वो स्कूल हो, कॉलेजों हो, यहां तक कि आपकी सोसाइटी मीटिंग्स में भी! इसलिए, आपको बस खुद को राजनीति से निपटने के लिए तैयार करना होगा।"