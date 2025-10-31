Language
    Baahubali: The Epic Collection Day 1: पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई 'बाहुबली', राजामौली की फिल्म पर हुई नोटों की बारिश

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    Baahubali The Epic Collection Day 1: 10 साल पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को मिलाकर राजामौली ने एक फिल्म बनाई है बाहुबली द एपिक, जो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसकी पहले दिन की कमाई भी सामने आ गई है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एसएस राजामौली की महान रचना, बाहुबली का रीमास्टर्ड और री-एडिटेड वर्जन इस वीकेंड थिएटर्स में रिलीज हो गया है। बाहुबली: द एपिक टाइटल वाली यह फिल्म 2015 और 2017 में रिलीज हुई दो फिल्मों का 3 घंटे 45 मिनट का वर्जन है। नए वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जानिए बाहुबली: द एपिक की पहले दिन की कमाई।

    एडवांस कमाई में किया शानदार प्रदर्शन

    बाहुबली: द एपिक ने भारत और विदेशों में एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में शानदार प्रदर्शन किया। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार दोपहर तक, फिल्म ने विदेशों और घरेलू दोनों जगहों पर एडवांस बुकिंग से ₹5 करोड़ की कमाई कर ली थी। दिन खत्म होने तक यह संख्या बढ़कर ₹6 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। यह किसी भी दोबारा रिलीज हुई भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग कलेक्शन है।

    बाहुबली: द एपिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

    सैकनिल्क के मुताबिक बाहुबली: द एपिक ने पहले दिन अब तक 7.14 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अनुमान है कि यह दुनियाभर में पहले दिन ₹20-25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। यह आंकड़ा इस साल की कुछ सबसे सफल तेलुगु फिल्मों की कमाई से भी ज्यादा हो सकता है। तेलुगु सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज महेश बाबू की फिल्म 'खलेजा' रही है। इसने ₹11 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। बाहुबली: द एपिक पहले ही दिन यह आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा। अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही तो फिल्म के ₹100 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने की उम्मीद है।

    एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित दोनों पीरियड एक्शन फंतासी फिल्में, बाहुबली, कुल मिलाकर ₹500 करोड़ के बजट पर बनी थीं। दोनों फिल्मों ने दुनिया भर में ₹2400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसमें बाहुबली 2: द कन्क्लूजन अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, पहले नंबर पर यह रिकॉर्ड दंगल के नाम है। दोनों फिल्मों में प्रभास मुख्य भूमिका में थे, साथ ही राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया और सत्यराज ने भी इसमें अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

     

