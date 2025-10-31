EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: 11वें दिन 'Thamma' को कांटे की टक्कर दे रही 'दीवानियत', छापे इतने करोड़?
Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 11: हर्षवर्धन राणे की फिल्म बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 दिन पूरे कर लिए हैं और वीकेंड पर इसके कलेक्शन में और उछाल आ सकता है। जानिए कितना रहा 11वें दिन का कलेक्शन?
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत आए दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। मूवी के रिलीज को एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। वहीं तीन दिन में इसने अपना बजट निकाल लिया था। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ के बीच बताया जा रहा है।
नहीं रुक रही 'दीवानियत' की कमाई
इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा को भले ही कुछ क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज ना मिले हों लेकिन सनम तेरी कसम से इंदर के फैन खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाए जब 9 साल बाद उनके चहेते ने बॉक्स ऑफिस पर वापसी की। पहले दिन के कई शोज ऑडियंस से खचाखच भरे रहे जिसका नतीजा है कि फिल्म 10 दिन बाद भी धांसू कमाई कर रही है।
यह भी पढ़ें- EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: वीक डे में नहीं थमी 'दीवानियत' की रफ्तार, बुधवार को हुई नोटों की बारिश
कितना रहा 11वें दिन का कलेक्शन?
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की और 10.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे दिन फिल्म ने 8.88 करोड़ का कलेक्शन किया और तीसरे दिन ये कमाई 7 करोड़ रुपये के साथ खत्म हुई। वहीं 10वें दिन यानी शनिवार कलेक्शन के लिए काफी अच्छा रहा। फिल्म ने 2.65 करोड़ रुपये की कमाई की और इस तरह पहला हफ्ता 55.15 करोड़ रुपये पर समाप्त हुआ। वहीं अब 11वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 56.86 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
थामा को छोड़ दिया पीछे
वहीं थामा के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 11वें दिन 1.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 110.38 करोड़ रुपये रहा। एक दीवाने की दीवानियत को मिलाप जावेरी ने मुश्ताक शेख के साथ लिखा है। मिलाप इसके डायरेक्टर भी हैं। देसी मूवीज फैक्ट्री ने इसे प्रोड्यूस किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।