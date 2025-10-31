EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: 11वें दिन 'Thamma' को कांटे की टक्कर दे रही 'दीवानियत', छापे इतने करोड़?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत आए दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है। मूवी के रिलीज को एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है। वहीं तीन दिन में इसने अपना बजट निकाल लिया था। फिल्म का बजट 25 से 30 करोड़ के बीच बताया जा रहा है।

नहीं रुक रही 'दीवानियत' की कमाई इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा को भले ही कुछ क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज ना मिले हों लेकिन सनम तेरी कसम से इंदर के फैन खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाए जब 9 साल बाद उनके चहेते ने बॉक्स ऑफिस पर वापसी की। पहले दिन के कई शोज ऑडियंस से खचाखच भरे रहे जिसका नतीजा है कि फिल्म 10 दिन बाद भी धांसू कमाई कर रही है।