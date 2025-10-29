EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: वीक डे में नहीं थमी 'दीवानियत' की रफ्तार, बुधवार को हुई नोटों की बारिश
EK Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 9: एक दीवाने की दीवानियत की रिलीज को एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन कमाई के मामले में अब भी अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत हार मानने को तैयार नहीं है। बुधवार को फिल्म ने फिर से बंपर कलेक्शन किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 9: दीवाली के मौके पर थामा के साथ फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। लिमिटेड स्क्रीन्स और कम बजट वाली अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ने ऑडियंस का सही मायनों में मनोरंजन किया। यही कारण है जो बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने धमाकेदार कारोबार करके दिखाया है।
इस बीच हम आपको बताने जा रहे है कि वीक डे में भी एक दीवाने की दीवानियत की बंपर कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। रिलीज के 9वें दिन इस मूवी बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया है।
9वें दिन एक दीवाने की दीवानियत का शानदार कलेक्शन
21 अक्टूबर से लेकर अब तक एक दीवाने की दीवानियत ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। हर रोज फिल्म के नेट कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बावजूद निर्देशक अंशुल गर्ग की एक दीवाने की दीवानियत के बिजनेस की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही है।
गौर किया जाए इस मूवी के 9वें दिन के कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के दूसरे बुधवार को एक दीवाने की दीवानियत ने अनुमानित 2.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।
जो वीक डे के हिसाब से काफी अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ ही अब हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 55 करोड़ के करीब पहुंच गया है। मालूम हो कि फिल्म का बजट 30 करोड़ के आस-पास बताया गया और अब इसने लागत से अधिक कमाई करके सफलता हासिल कर ली है।
एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन ग्राफ
पहला दिन- 10.10 करोड़
दूसरा दिन- 8.88 करोड़
तीसरा दिन- 7.10 करोड़
चौथा दिन- 6.41 करोड़
पांचवा दिन- 5.75 करोड़
छठा दिन- 7.20 करोड़
सातवां दिन- 3.50 करोड़
आठवां दिन- 4.30 करोड़
नौवां दिन- 2.50 करोड़
टोटल- 54.78 करोड़
इस तरह से रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक इस फिल्म की कमाई का कारवां चला है।
