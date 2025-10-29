EK Deewane Ki Deewaniyat Box Office: वीक डे में नहीं थमी 'दीवानियत' की रफ्तार, बुधवार को हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection Day 9: दीवाली के मौके पर थामा के साथ फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। लिमिटेड स्क्रीन्स और कम बजट वाली अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ने ऑडियंस का सही मायनों में मनोरंजन किया। यही कारण है जो बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने धमाकेदार कारोबार करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें