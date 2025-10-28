Ek Deewane ki Deewaniyat Collection: अरे गजब! बजट से दोगुनी कमाई कर 'दीवाने' ने मारी बाजी, थामा को दिखाया ठेंगा
Ek Deewane ki Deewaniyat Worldwide Collection: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की मूवी के लिए फैंस की 'दीवानगी' बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां थामा अभी तक अपना 145 करोड़ का बजट नहीं निकाल पाई है, तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत ने अपना पूरा का पूरा बजट महज 7 दिनों के अंदर ही निकाल लिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलती है। इस दीवाली भी फैंस बिल्कुल निराश नहीं हुए, क्योंकि 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर टकराई।
एक दीवाने की दीवानियत की शुरुआत भले ही स्लो थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को इतना फायदा दिलवाया की महज 6 दिनों के अंदर ही मूवी ने वर्ल्डवाइड कमाई के साथ अपने बजट से दोगुनी कमाई कर सबकों चौंका दिया है और थामा के लिए खतरा बन गई है। वर्ल्डवाइड अब तक रोमांटिक ड्रामा मूवी ने कितनी कमाई की है, नीचे देखें पूरे आंकड़े:
इंडिया के अलावा विदेशों में भी हुई तगड़ी कमाई
'सनम तेरी कसम' एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर कहानी अच्छी हो तो देर से ही सही दर्शक खुद ब खुद थिएटर की तरफ खिंचे चले आते हैं। 9 करोड़ से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने अपने बजट रिकवर करने के बाद 28 करोड़ ऊपर कमा लिए हैं।
यह भी पढ़ें- Thamma Worldwide Collection: थामा के आगे 'दीवाने की दीवानियत' हुई फेल, विदेशों में हॉरर कॉमेडी की बल्ले-बल्ले
सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म का एक हफ्ते में बिजनेस 58 करोड़ तक का हुआ है, जबकि मूवी का बजट महज 30 करोड़ तक का था। एक दीवाने की दीवानियत ने इंडिया में अभी तक 45 करोड़ का नेट कलेक्शन और ओवरसीज मार्केट में 4.5 करोड़ का बिजनेस किया है।
थामा के लिए 'दीवाने की दीवानियत' खड़ी करेगी मुश्किलें?
जिस तरह से मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लगातार ऑडियंस मिल रही है और फिल्म की कमाई बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है।
एक दीवाने की दीवानियत की कहानी की बात करें तो ये एक पॉलिटिशियन के बेटे की कहानी है, जो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसकी नजर सुपरस्टार एक्ट्रेस अदा रंधावा पर पड़ती है, तो उसे उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है। कैसे लड़के का प्यार लड़की के लिए 'दीवानगी' की सारी हदें पार करता है, यही फिल्म में दिखाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।