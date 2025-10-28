Ek Deewane ki Deewaniyat Collection: अरे गजब! बजट से दोगुनी कमाई कर 'दीवाने' ने मारी बाजी, थामा को दिखाया ठेंगा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलती है। इस दीवाली भी फैंस बिल्कुल निराश नहीं हुए, क्योंकि 21 अक्टूबर को आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर टकराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक दीवाने की दीवानियत की शुरुआत भले ही स्लो थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को इतना फायदा दिलवाया की महज 6 दिनों के अंदर ही मूवी ने वर्ल्डवाइड कमाई के साथ अपने बजट से दोगुनी कमाई कर सबकों चौंका दिया है और थामा के लिए खतरा बन गई है। वर्ल्डवाइड अब तक रोमांटिक ड्रामा मूवी ने कितनी कमाई की है, नीचे देखें पूरे आंकड़े:

इंडिया के अलावा विदेशों में भी हुई तगड़ी कमाई 'सनम तेरी कसम' एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर कहानी अच्छी हो तो देर से ही सही दर्शक खुद ब खुद थिएटर की तरफ खिंचे चले आते हैं। 9 करोड़ से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने अपने बजट रिकवर करने के बाद 28 करोड़ ऊपर कमा लिए हैं।

थामा के लिए 'दीवाने की दीवानियत' खड़ी करेगी मुश्किलें? जिस तरह से मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लगातार ऑडियंस मिल रही है और फिल्म की कमाई बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई है।