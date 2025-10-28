Thamma Worldwide Collection:थामा के आगे 'दीवाने की दीवानियत' हुई फेल, विदेशों में हॉरर कॉमेडी की बल्ले-बल्ले
दीवाली के मौके पर इस बार दो अलग जोनर की फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर घमासान देखने को मिला था। एक तरफ जहां हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा आई, तो वहीं दीवाने के दीवानियत ने भी दस्तक दी। थामा ने महज 7 दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर एक दीवाने की दीवानियत को काफी पीछे छोड़ दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दीवाली शाह रुख खान-सलमान खान और अक्षय कुमार भले ही फिल्मी पर्दे पर न आए हो, लेकिन 2 अलग जोनर की मूवीज फेस्टिवल के मौके पर दर्शकों को खींचकर लाने में सफल रही।
एक तरफ जहां स्त्री-मुंज्या के मेकर्स एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के साथ बॉक्स ऑफिस के मैदान में उतरे, तो वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत ने भी लोगों को काफी इम्प्रेस किया। हालांकि, दमदार प्रमोशन और एक यूनिक लव स्टोरी के बाद भी 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' से हार गई। थामा ने अभी तक इंडिया और वर्ल्डवाइड कितनी कमाई की, चलिए जानते हैं:
विदेशों में चला थामा का सिक्का
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर 'थामा' 'बेताल' की कहानी है, जो खून पीने के लिए मशहूर हैं। मैडॉक प्रोडक्शन में बनी ये मूवी अभी भी किस कदर लोगों का दिल जीत रही है, इसका अंदाजा आप फिल्म के विदेशों और दुनियाभर में हुए 7 दिन के कलेक्शन से लगा सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Thamma Collection Day 7: आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में पास या फेल थामा? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उड़ा देगा होश
सैकनलिक.कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, थामा ने अभी तक 7 दिनों के अंदर वर्ल्डवाइड 129.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जबकि इसके सामने एक दीवाने की दीवानियत सिर्फ 57.75 करोड़ का बिजनेस ही ग्लोबली कर पाई है।
बजट रिकवर करने से बस इतनी दूर थामा
थामा ने ओवरसीज मार्केट में अभी तक 15 करोड़ का बिजनेस किया है। आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी 'थामा' का बजट 140 करोड़ के आसपास का है। ये फिल्म अपना बजट निकालने से बस 11 करोड़ दूर है।आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मूवी की कहानी भले ही एवरेज हो, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्धिकी और परेश रावल की कॉमेडी टाइमिंग लोगों का खूब दिल जीत रही है।
विदेशों में धमाल मचाने वाली स्त्री यूनिवर्स की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' इंडिया में भी तकरीबन 95 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। इस मूवी को 2 भाषाओं में रिलीज किया गया था, जहां हिंदी में 94.85 करोड़ कमाए हैं, जबकि तेलुगु में फिल्म महज 70 लाख ही कमा पाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।