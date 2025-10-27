Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: थामा के लिए बैरियर बनी दीवानियत, ओपनिंग वीकेंड पर कौन पड़ा किस पर भारी?
दीवाली के फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों में थामा और एक दीवाने की दीवानियत (Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat) को रिलीज किया गया था। इन दोनों मूवीज के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड का समय बीत गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कमाई के मामले में थामा और एक दीवाने की दीवानियत में से कौन किस पर भारी पड़ा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी थामा और हर्षवर्धन राणे की लव स्टोरी ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिला। दीवाली के फेस्टिव सीजन में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली दोनों ही मूवीज ने कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की।
इन फिल्मों का एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड का समय बीत गया है और इस आधार पर हम आपको थामा वर्सेज एक दीवाने की दीवानियत (Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat) की पिछले 6 दिनों की कलेक्शन रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। जिसके जरिए ये पता लगेगा कि बॉक्स ऑफिस पर इनमें से किसने बाजी मारी है।
एक दीवाने के दीवानियत की कितनी रही कमाई
21 अक्टूबर को एक दीवाने की दीवानियत को थामा के साथ रिलीज किया गया। इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अंशुल गर्ग ने किया है। सनम तेरी कसम फिल्म से फैंस के दिलों पर राज करने वाले हर्षवर्धन राणे के साथ इस मूवी में अभिनेत्री सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में नजर आईं। गौर किया जाए इसके छठे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार बीते रविवार को मूवी ने करीब 6.75 करोड़ का धमाकेदार कारोबार किया।
बजट- 30 करोड़
कुल कलेक्शन- 45 करोड़
इसके साथ ही अब एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड तक एक दीवाने की दीवानियत की कुल कमाई 45 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म का बजट 30 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और इस आधार पर हर्षवर्धन राणे की ये मूवी सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी है। इस तरह से एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है।
थामा ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर
एक दीवाने की दीवानियत की तुलना में देखा जाए तो आयुष्मान खुराना की थामा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर गदर काटा है। दरअसल ये मैडॉक फिल्म्स जैसे एक बड़े प्रोडक्शन की पेशकश के तौर पर इस हॉरर कॉमेडी ने ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। रिलीज के छठे दिन थामा का कलेक्शन 12.6 करोड़ रहा है।
बजट- 145 करोड़
कुल कलेक्शन- 91.3 करोड़
इसके साथ ही एक्सटेंडेड ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी कुल कमाई 91.3 करोड़ हो गई है। जल्द ही ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन 6 दिनों में थामा अपना बजट नहीं निकाल पाई है, जोकि 145 करोड़ बताया जा रहा है।
