Thamma Worldwide Collection: दुनियाभर में लहराया थामा का परचम, 5 दिन में विस्फोटक कमाई से रचा इतिहास
Thamma Collection Day 5:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Thamma Worldwide Collection Day 5: मुंज्या फिल्म से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले निर्देशक आदित्य सरपोतदार इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म थामा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दीवाली फेस्टिव सीजन में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थामा ने अपनी बेहतरीन कहानी से हर किसी को इंप्रेस किया है और इसे दम पर कमाई के मामले में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ये मूवी देश-विदेश तक सफलता का परचम लहरा रही है।
रिलीज के 5वें दिन फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिसकी बदौलत ग्लोबली थामा ने कमाई का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।
दुनियाभर में बजा थामा की धुंआधार कमाई का डंका
दीवाली के मौके पर थामा को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई पेशकश की तौर पर इस मूवी को सभी ने सराहा है। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से थामा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो इसकी कमाई का बड़ा कारण है। गौर किया जाए इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो रिलीज के 5वें दिन आयुष्मान खुराना की थामा ने पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ के आस-पास कारोबार किया है।
जिसकी बदौलत अब ग्लोबली इस मूवी की ग्रॉस कमाई 120 करोड़ के करीब पहुंच गई है। 5 दिन के भीतर दुनियाभर में सवा करोड़ के आस-पास कलेक्शन करके थामा ने इतिहास रच दिया है और इस तरह से ये मूवी इस साल सफल फिल्मों में लिस्ट में शुमार होने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। एक्सटेंडेड वीकेंड के तौर पर अब तक फिल्म ने कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और ये साबित किया है कि वाकई थामा ने हर किसी का दिल जीत लिया है।
इन मूवीज की लिस्ट में शुमार हुई थामा
2025 में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हिंदी मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें छावा, सैयारा, वॉर 2, सिकंदर, रेड 2 और स्काई फोर्स जैसी कई बड़ी फिल्मों के नाम शामिल है। इस आधार पर अब थामा भी हिंदी सिनेमा की तरफ इस साल की टॉप-10 हाईएस्ट ग्रॉस मूवीज की लिस्ट में एंट्री लेती हुई नजर आ रही है।
