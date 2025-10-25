Thamma Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर पैसों का तूफान लाई 'थामा', शनिवार को फिल्म पर हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और अपनी हालिया रिलीज थामा की अपार सफलता का आनंद ले रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, यह फिल्म लगातार बढ़ते मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स (MHCU) का नया हिस्सा है और इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर इस मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी ने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी है और देश भर में इसकी खूब तारीफ हो रही है। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं और अब थामा भी इसमें शामिल हो गई है। पढ़ें फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 दिवाली वीकेंड पर 21 अक्टूबर, 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म भारी चर्चा और हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर के बीच सिनेमाघरों में उतरी। थामा आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है, जिसने उनकी पिछली रिलीज फिल्मों के पहले दिन के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। सैकनिल्क के अनुसार, पहले दिन 24 करोड़ रुपये की कमाई के साथ, फिल्म ने कल (शुक्रवार, 24 अक्टूबर) 23.08% की गिरावट दर्ज की और लगभग 10 करोड़ रुपये कमाए। पांचवें दिन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 17.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ फिल्म का 5 दिनों का कलेक्शन 83.48 करोड़ रुपये हो गया है।