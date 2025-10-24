Language
    'Stree' और 'Thamma' के संगीतकार सचिन सांघवी हुए गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न का लगा आरोप

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    हाल ही में जानी मानी संगीतकार सचिन-जिगर (Sachin-Jigar) की जोड़ी से सचिन सांघवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन सांघवी (Sachin Sanghvi) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बताया गया है कि सचिन ने एक महिला को काम के बहाने के साथ यौन उत्पीड़न किया है। सचिन ने थामा (Thamma) और स्त्री (Stree) समेत कई फिल्मों में संगीत दिया है

    म्यूजिक डायरेक्टर सचिन सांघवी हुए अरेस्ट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड से इस वक्त एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में जानी मानी संगीतकार सचिन-जिगर (Sachin-Jigar) की जोड़ी से सचिन सांघवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन सांघवी (Sachin Sanghvi) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बताया गया है कि सचिन ने एक महिला को काम के बहाने के साथ यौन उत्पीड़न किया है। दरअसल पुलिस में सचिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही अपनी शिकायत में गायिका ने आरोप लगाया है कि सचिन सांघवी ने पहले उन्हें करियर में मदद और शादी का वादा किया, लेकिन बाद में शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न किया।

    सचिन पर महिला ने लगाए कई आरोप
    खुद पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि, स्त्री 2, भेड़िया समेत कई फिल्मों में संगीत देने वाले सचिन सांघवी पर ये सारे आरोप एक महिला ने लगाए हैं, जो एक खुद को सिंगर बता रही है। गायिका के मुताबिक, दोनों की पहचान वर्ष 2024 में सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी। इसके बाद दोनों की बातचीत बढने लगी और फिर धीरे धीरे दोनों की बातें प्रेम-प्रसंग तक पहुंच गईं। बातचीत बढ़ने के बाद मुलाकातें शुरू हुईं और कथित रूप से फरवरी 2024 से जुलाई 2025 तक उनका संबंध बना रहा। महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, सचिन ने महिला को भावनात्मक और शारीरिक रूप से उसे परेशान किया है। वहीं इसके अलावा महिला का ये भी दावा है कि, सचिन ने शादी का झांसा दिया और फिर उसे ठुकरा दिया। साथ ही सचिन ने महिला को धमकी दी कि वो इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं। महिला ने ये भी दावा किया कि सचिन के साथ उसकी मुलाकातें मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी हुई। महिला जब सिंगर से बहुत परेशान हो गई तब जाकर उसने अगस्त 2025 में पुलिस से संपर्क किया और फिर संगीतकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    आपको बता दें कि संगीतकार सचिन और जिगर की जोड़ी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में संगीत दिया है। सचिन ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थामा' (Thamma) और इससे पहले आई फिल्म 'परम सुंदरी' में भी संगीत दिया है। सचिन की गिरफ्तारी के बाद ये विवाद अब ये विवाद कौन सा नया मोड़ लेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।

