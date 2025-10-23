Salman Khan से ब्रेकअप के बाद क्यों चुप रहीं ऐश्वर्या? सालों बाद सामने आया प्रेमकहानी का 'वो' राज़!

Language
    सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) का ब्रेकअप एक बेहद बुरे नोट पर हुआ था। कई आरोप सलमान खान पर लगे थे। ऐश्वर्या ने सलमान को लेकर कभी भी किसी से कोई बात नहीं की। मीडिया में भी उन्होंने आकर कभी भी सलमान को लेकर कुछ नहीं कहा। हाल ही में इसको लेकर फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया है। 

    सलमान से ब्रेकअप के बाद क्यों चुप रहीं ऐश्वर्या?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में जितनी प्रेमकहानियों को आप देखेंगे आपको उनमें से एक प्रेमकहानी सबसे अलग और खास नजर आएगी। ये प्रेमकहानी थी ऐश्वर्या राय और सलमान खान की। सलमान और ऐश्वर्या के प्रेम की दास्तां शुरू तो हसीन ख्वाबों के साथ हुई थी लेकिन इसका अंत इतना बुरा था कि हर तरफ इसकी चर्चा हुई। यहां तक कि ऐश्वर्या को सलमान के नाम तक से नफरत हो गई। वो सलमान के साए से कोसों दूर हो गईं। अमूमन बॉलीवुड में एक्स लवर्स दोस्त बन जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भी सलमान का जिक्र आया, ऐश्वर्या वहां से तुरंत निकल गईं। लेकिन एक सवाल बार-बार जहन में आता है कि सलमान के साथ ऐश्वर्या का इतना विवाद हुआ, फिर उन्होंने कभी इस पर कोई बात क्यों नहीं की? हाल ही में इस बात का खुलासा प्रहलाद कक्कड़ ने किया है।

    दरअसल सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप एक बेहद बुरे नोट पर हुआ था। कई आरोप सलमान खान पर लगे थे। कहा गया था कि सलमान कंट्रोलिंग हैं, ऐश्वर्या को लेकर कुछ ज्यादा ही सलमान पॉजेसिव थे। इतना ही नहीं खबरें तो ये तक आईं कि सलमान ने ऐश्वर्या पर हाथ तक उठाया था। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ बातें ही रहीं, ना तो कभी सलमान ने इस पर बोला और ना ही कभी ऐश्वर्या ने इस पर कोई भी टिप्पणी की। हाल ही में फिल्ममेकर प्रहलाद कक्कड़ ने इस बात को लेकर एक खुलासा किया है। दरअसल ANI को दिए इंटरव्यू में प्रहलाद कक्कड़ ने बताया है कि, ऐश्वर्या बेहद प्राइवेट इंसान हैं। वो कभी भी अपनी चीजों को पब्लिक करने में विश्वास नहीं रखती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्राइवेट लाइफ सिर्फ प्राइवेट ही रहे। अगर वो किसी के साथ कंफर्टेबल हैं, तभी अपने दिल की बातें उससे शेयर करती हैं। उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं, जिनके साथ वो सब शेयर भी करती हैं। ऐश्वर्या को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातें करना पसंद था। लेकिन जब सलमान के साथ उनकी लड़ाई हुई, तब उन्होंने एक शब्द भी पब्लिक में नहीं कहा, क्योंकि यही उनकी गरिमा है और उन्हें यही पसंद भी है। उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी चुप्पी ही उनकी ताकत है और उनकी आदत कई लोगों को और मीडिया को बर्दाश्त भी नहीं होती है। ये एक बड़ी वजह है कि मीडिया ने उनतक बहुत पहुंचने की कोशिश की यहां तक कि और भी लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बुराईयां करते हैं, ताकि वो थक हारकर कह दें, जो चाहते हो, वो हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया।

    प्रहलाद कक्कड़ ने इस बातचीत में सलमान को लेकर ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हां वो ये जरूर बोले कि सलमान एक 'डिफिकल्ट' एक्टर हैं। उनके थोड़े इश्यूज तो जरूर रहते हैं। आपको बता दें कि सलमान और ऐश्वर्या की प्रेमकहानी साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर शुरू हुई थी। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या कुछ साल साथ रहे लेकिन सलमान के बदले व्यवहार से सब बदल गया और ऐश्वर्या सलमान से दूर हो गईं और आखिरकार साल 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया।

