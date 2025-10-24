Language
    'चालाक लोमड़ी है आमिर...' सलमान के बाद अब Aamir Khan से पंगा ले रहा ये डायरेक्टर!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    डायरेक्टर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) इन दिनों अपने और सलमान खान (Salman Khan) के विवाद को लेकर चर्चा में रह रहे हैं। बीते दिनों ही उन्होंने सलमान खान पर कई आरोप लगाए थे। अब अभिनव ने सलमान के दोस्त और एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि इंटरनेट पर फिर से बवाल मच गया है।

    आमिर खान को इस डायरेक्टर ने बताया 'चालाक लोमड़ी'

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में विवादों के साथ आजकल फिल्ममेकर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) का नाम खूब जुड़ रहा है। अभिनव कश्यप इन दिनों अपने और सलमान खान (Salman Khan) के विवाद को लेकर चर्चा में रह रहे हैं। बीते दिनों ही उन्होंने सलमान खान पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद सलमान ने अभिनव को बिना नाम लिए बिग बॉस के मंच से करारा जवाब दिया था। जब सलमान ने जवाब दिया तो अभिनव ने फिर सलमान पर पलटवार किया था। अब अभिनव ने सलमान के दोस्त और एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि इंटरनेट पर फिर से बवाल मच गया है।

    आमिर खान को बताया 'चालाक लोमड़ी'
    दरअसल अभिनव कश्यप ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में इस पर बात की है। आपको बता दें कि, आमिर खान के साथ अभिनव कश्यप ने एक ऐड फिल्म में साथ काम किया था। जब अभिनव से आमिर के साथ काम किए जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अभिनव ने आमिर को लेकर कहा है कि, वो मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग हैं। अभिनव कश्यप का कहना है कि भले ही आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता हो, लेकिन उनके साथ काम करना आसान नहीं है। आमिर को लेकर अभिनव ने 'बॉलीवुड ठिकाना' से कहा, 'वो सबसे चालाक लोमड़ी है बटला। वो सलमान से भी छोटा है हाइट में लेकिन क्या मैनिपुलेटिव आदमी है और तो और वो सबसे शातिर चोर है। मैंने आमिर के साथ 2-3 विज्ञापन किए हैं। वो बहुत पर्टिकुलर है और उसके साथ काम करना थका देने वाला है। वो हर चीज में दखल देता है, एडिटिंग, डायरेक्शन, हर चीज में उसे अपनी मनमानी करनी होती है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसे सख्त कंट्रोल के लिए मेंटेन किया गया है। इसके साथ ही अभिनव ने आमिर को लेकर ये भी कहा कि, अगर आमिर 25 टेक देते हैं, तो उनका पहला और आखिरी टेक अक्सर एक जैसा होता है। यहां तक कि अभिनव ने राजकुमार हिरानी को सलाह दे डाली कि उन्हें अच्छे स्टार्स के साथ काम करना चाहिए आमिर जैसे स्टार्स के साथ काम नहीं करना चाहिए।

    सलमान के साथ भी पंगा ले चुके हैं अभिनव
    बीते दिनों ही सलमान खान से भी अभिनव कश्यप पंगा ले चुके हैं। बीते दिनों ही उन्होंने कहा कि था वो वहीं हैं जिन्होंने सलमान को दबंग से ब्रेक दिया। लेकिन सलमान खान ने उनके साथ विश्वासघात और धोखा किया है। अभिनव ने कहा कि, सलमान ने मेरे आगे एक फिल्म के लिए भीख मांगी। राम-राम कहकर उन्होंने मुझसे फिल्म मांगी। इसके बाद मैंने उन्हें दबंग में कास्ट करके एक बड़ा मौका दिया। लेकिन उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। ये सब इन लोगों ने किया है वही मैं कह रहा हूं।'

    अब इसके बाद अभिनव ने आमिर खान से पंगा लिया है और आमिर पर अभिनव ने कई आरोप लगाए हैं। अब देखना ये है कि आखिरकार आमिर इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं।

     

