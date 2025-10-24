कई बड़े स्टार्स ने किया परमीत सेठी का करियर बर्बाद? अर्चना पूरण सिंह के पति से जलते थे हीरो!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्होंने नाम और शौहरत पाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि कुछ के हाथ सक्सेस लगी है तो कुछ को वो सफलता पाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा है। इन्हीं में से एक नाम आता है परमीत सेठी का। वही परमीत सेठी (Parmeet Sethi) जिन्होंने हीरो से ज्यादा अपनी विलेन वाली इमेज बनाई। 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' (DDLJ) से परमीत सेठी खूब पॉपुलर हुए। इसके साथ ही अर्चना पूरण सिंह (Archna Puran Singh) के पति के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। हाल ही में परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में परमीत सेठी ने कई बातों का खुलासा किया है, इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी हीरो वाली इमेज को खत्म किया गया है और इसके साथ-साथ उनके रोल्स को किसी और को दिया गया और उन्हें जो रोल मिलने वाले थे, उससे कई बड़े स्टार्स को जलन भी हुई।

परमीत को हमेशा मिले विलेन्स के किरदार

हाल ही में परमीत सेठी ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी अच्छी एक्टिंग और किरदारों के बावजूद भी उन्हें अच्छे रोल्स नहीं मिले। परमीत ने बताया कि, मुझे लोगों ने छोटे-मोटे, साइड में खड़े वाले विलेन के रोल्स ऑफर किए, या मैं विलेन का बेटा बनाया गया या कुछ और ही रोल दिया गया और ये वो रोल्स थे जो मुझे कभी समझ नहीं आए। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था। हो सकता है कि शायद जो किरदार मैंने निभाए उन्हें पहले ही बहुत नफरत मिल चुकी थी। परमीत ने बताया कि इसलिए शायद उन्हें वो रोल्स नहीं दिए गए जिससे वो हीरो बन सकें।