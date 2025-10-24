Language
    कई बड़े स्टार्स ने किया परमीत सेठी का करियर बर्बाद? अर्चना पूरण सिंह के पति से जलते थे हीरो!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    परमीत सेठी (Parmeet Sethi) जिन्होंने हीरो से ज्यादा अपनी विलेन वाली इमेज बनाई। 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' (DDLJ) में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के साथ काम कर परमीत सेठी खूब पॉपुलर हुए। इसके साथ ही अर्चना पूरण सिंह (Archna Puran Singh) के पति के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। हाल ही में परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में परमीत सेठी ने कई बातों का खुलासा किया है.

    कई बड़े स्टार्स को थी परमीत सेठी से जलन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्होंने नाम और शौहरत पाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि कुछ के हाथ सक्सेस लगी है तो कुछ को वो सफलता पाने के लिए खूब संघर्ष करना पड़ा है। इन्हीं में से एक नाम आता है परमीत सेठी का। वही परमीत सेठी (Parmeet Sethi) जिन्होंने हीरो से ज्यादा अपनी विलेन वाली इमेज बनाई। 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' (DDLJ) से परमीत सेठी खूब पॉपुलर हुए। इसके साथ ही अर्चना पूरण सिंह (Archna Puran Singh) के पति के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। हाल ही में परमीत सेठी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में परमीत सेठी ने कई बातों का खुलासा किया है, इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी हीरो वाली इमेज को खत्म किया गया है और इसके साथ-साथ उनके रोल्स को किसी और को दिया गया और उन्हें जो रोल मिलने वाले थे, उससे कई बड़े स्टार्स को जलन भी हुई।

    परमीत को हमेशा मिले विलेन्स के किरदार
    हाल ही में परमीत सेठी ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी अच्छी एक्टिंग और किरदारों के बावजूद भी उन्हें अच्छे रोल्स नहीं मिले। परमीत ने बताया कि, मुझे लोगों ने छोटे-मोटे, साइड में खड़े वाले विलेन के रोल्स ऑफर किए, या मैं विलेन का बेटा बनाया गया या कुछ और ही रोल दिया गया और ये वो रोल्स थे जो मुझे कभी समझ नहीं आए। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था। हो सकता है कि शायद जो किरदार मैंने निभाए उन्हें पहले ही बहुत नफरत मिल चुकी थी। परमीत ने बताया कि इसलिए शायद उन्हें वो रोल्स नहीं दिए गए जिससे वो हीरो बन सकें।

    Parmeet e

    कई स्टार्स को थी परमीत से जलन
    परमीत ने ये भी कहा कि उनसे अक्सर स्टार्स को जलन होती थी। कई स्टार्स ऐसे थे कि उन्हें मिलने वाले किरदारों से इंसिक्योर हो जाया करते थे। परमीत ने कहा कि, 'एक दो फिल्में थीं, जहां पर मुझे विलेन कास्ट करने के बाद थैक्यू वेरी मच बोल दिया गया, क्योंकि हीरो ने ये कहा कि मैं उन्हें दबा रहा हूं और मैं मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद मेरा किरदार उनसे ज्यादा मजबूत होगा। इस तरह की जलन कई स्टार्स को मुझसे रही है, लेकिन मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूं।'

    आपको बता दें कि परमीत ने फिल्म धड़कन में भी निगेटिव किरदार ही निभाया था। इस फिल्म में भी उनके निगेटिव किरदार की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि परमीत खुद मानते हैं कि विलेन के रोल्स करने के बाद उन्हें हीरो के रोल्स के लिए मेकर्स ने अप्रोच ही नहीं किया। एक बार उनकी वो छवि बन गई थी, और इससे उन्हें करियर में काफी नुकसान भी हुआ है।

