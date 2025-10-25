Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: हर्षवर्धन राणे ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, कलेक्शन देख थमीं 'Thamma' की सांसे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुऐ है। इसी दिन आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा भी रिलीज हुई। थामा मैडॉक की फिल्म है और हॉरर कॉमेडी मूवीज के इस दौर में फैंस को इससे काफी ज्यादा उम्मीद भी थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं दूसरी ओर राणे की एक दीवाने की दीवानियत एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है। सनम तेरी कसम के बाद से हर्षवर्धन राणे लगभग 9 साल के लंबे गैप के बाद बड़े पर्दे पर लौटे।

