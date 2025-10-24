Ek Deewane Ki Deewaniyat के बाद Harshvardhan Rane के हाथ लगी बड़ी फिल्म? गैंगस्टर के रोल में आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म 25 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने तीन दिन में ही अपना बजट निकाल लिया। हर्षवर्धन 9 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे और कमाल कर दिया। राणे के डाईहार्ट फैंस उन्हें सपोर्ट करने सिनेमाघर पहुंचे और कई शोज हाउसफुल रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एकता कपूर बनाएंगी फिल्म अब लग रहा है कि हर्षवर्धन राणे के लिए ये सक्सेस बेहद शानदार रहने वाली है। एक्टर को कई बड़े डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं और खबर है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर एक नई फिल्म में उन्हें कास्ट करने वाली हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता अब निर्माता एकता कपूर के साथ एक गैंगस्टर फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं और यह दुबई की बैकड्रॉप पर आधारित होगी।