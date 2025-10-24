Ek Deewane Ki Deewaniyat के बाद Harshvardhan Rane के हाथ लगी बड़ी फिल्म? गैंगस्टर के रोल में आएंगे नजर
हर्षवर्धन राणे ने 2016 में 'सनम तेरी कसम' (Sanam Teri Kasam) से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में कीं जिनमें 'पलटन','दंगे'और 'सावी' जैसी फिल्मों में नजर आए। हालांकि ये भी कोई खास सफल नहीं रहीं। इसके बाद वो एक दीवाने की दीवानियत में नजर आए जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में रिलीज हुई हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म 25 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने तीन दिन में ही अपना बजट निकाल लिया। हर्षवर्धन 9 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे और कमाल कर दिया। राणे के डाईहार्ट फैंस उन्हें सपोर्ट करने सिनेमाघर पहुंचे और कई शोज हाउसफुल रहे।
एकता कपूर बनाएंगी फिल्म
अब लग रहा है कि हर्षवर्धन राणे के लिए ये सक्सेस बेहद शानदार रहने वाली है। एक्टर को कई बड़े डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं और खबर है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर एक नई फिल्म में उन्हें कास्ट करने वाली हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता अब निर्माता एकता कपूर के साथ एक गैंगस्टर फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं और यह दुबई की बैकड्रॉप पर आधारित होगी।
क्या होगी फिल्म की स्टोरी?
अन्य डिटेल्स की बात करें तो स्क्रिप्ट में जबरदस्त एक्शन, क्राइम ड्रामा होगा। ये एक बेहद गंभीर रोल होगा और एकता को लगता है कि हर्षवर्धन राणे इसके लिए बिल्कुल सही हैं। हालांकि, वे अभी भी बातचीत कर रहे हैं। सूत्र ने बताया, "वे अभी भी फिल्म के बारे में कई चीजें तय कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गैंगस्टर फिल्म है जिसमें समकालीन पहलू भी हैं।
हर्षवर्धन राणे सीरियस लव स्टोरीज जैसी फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह की फिल्म उन्हें एक बिल्कुल अलग जॉनर स्थापित करेगी, जिससे उन्हें कुछ को अलग तरीके से दिखाने और निखारने का मौका मिलेगा।
इस फिल्म का पार्ट 3 ला रहीं एकता?
सबकुछ अपने फाइनल स्टेज में है। जानकारी के अनुसार राणे का किरदार कई परतों वाला होगा जिसमें एक गैंगस्टर के क्रूर पहलू को इमोशनल ड्रामा के साथ दिखाया जाएगा। यह एकता कपूर के सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग स्टाइल से बिल्कुल मैच खाता है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह राणे के करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। फिलहाल सबकी निगाहें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं! ऐसा हो सकता है कि एकता शूटआउट 3 या वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई का पार्ट 3 लाने का प्लान कर रही हों।
