Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: फिल्म को फैंस से मिला दीवानों जैसा प्यार, तीसरे दिन 'थामा' के उड़ाए छक्के

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस समय सॉफ्ट स्टोरीज का दौर चल रहा है। एक दीवाने आशिक की हल्की फुल्की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म को ऑडियंस सर आंखों पर ले रही है। सैयारा ने आकर उस ग्राफ को और स्ट्रान्ग कर दिया। वहीं एक्टर हर्षवर्धन राणे जो इस फील्ड में माहिर हैं ही और उनकी अगली फिल्म के साथ हुआ भी ऐसा ही।

सालों बाद बड़े पर्दे पर लौटे हर्षवर्धन राणे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत 21 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। सनम तेरी कसम के बाद लगभग 9 साल के लंबे गैप पर एक्टर बड़े पर्दे पर लौटे और उन्होंने खुद इसके प्रमोशन का जिम्मा संभाला और लोगों से फिल्म देखने की अपील की। थिएटर में इसका सीधा मुकाबला आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा के साथ था जोकि एक बड़े बैनर की फिल्म है लेकिन दीवानियत कहीं न कहीं उसे धूल चटाती नजर आ रही है।

कितना रहा फिल्म का कलेक्शन? दूसरे दिन फिल्म का स्कोर 8.88 करोड़ रुपये रहा। वहीं दीवाली वाला वीकेंड होने की वजह से फिल्म को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है और खासकर जेन जी इस फिल्म से खुद को काफी कनेक्ट कर पा रही है। फिल्म की कहानी एक दिल टूटे आशिक की है जो एकतरफा प्यार के जरिए हर तरीके से अपनी माशूका को पाने की कोशिश करता है। इस तरह से दोनों दिनों के कलेक्शन को मिलाकर फिल्म का स्कोर 18.98 करोड़ रुपये हो चुका है।

वहीं सैकनिल्क के मुताबिक तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। तीसरे दिन फिल्म ने अभी तक 4.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से फिल्म ने तीन दिनों में ही अपनी बजट लगभग निकाल लिया है। तीसरे दिन के कलेक्शन को जोड़कर फिल्म का कुल कलेक्शन 23 करोड़ के आसपास हो गया है।