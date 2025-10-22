Language
    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: दीवानियत ने उड़ाई 'थामा' की नींद, पहले ही दिन किया धमाका

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box-Office Collection: आयुष्मान खुराना की थामा और हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना हैं जबकि दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री बेहतरीन देखने को मिली। जानिए कितना रहा कलेक्शन?

    Hero Image

    हर्षवर्धन राणे की फिल्म दीवाने की दीवानियत (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्तूबर को थामा के साथ रिलीज हुई। फिल्म ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। हर्षवर्धन की फिल्म मैडॉक फिलम्स की थामा के साथ रिलीज हुई जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए। इस हिसाब से इस हॉरर कॉमेडी को दीवानियत के लिए बड़ा कॉम्पटीटर माना जा रहा था।

    हालांकि एक दीवाने की दीवानियत ने यहां बाजी मारी ली। मिलाप मिलन जावेरी की इस रोमांटिक ड्रामा ने पहले दिन बेहतरीन ओपनिंग करके सभी को चौंका दिया।

    लोगों को पसंद आ रही फिल्म

    फिल्म के मुख्य अभिनेता हर्षवर्धन राणे की फिल्म को कुछ ही सिनेमाघरों में जगह मिली। किसी बड़े प्रचार के बावजूद,'एक दीवाने की दीवानियत' ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। फिल्म का मुख्य आकर्षण इसके गाने हैं। फिल्म की कहानी एक तरफा प्रेम की है।

    Harsh

    कितना रहा दूसरे दिन का कलेक्शन?

    फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई करते हुए 10.10 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई कर ली है। हर्षवर्धन राणे अपने किरदार में दमदार नजर आए हैं वहीं सोनम बाजवा का काम भी प्रशंसनीय है। वहीं फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 4.08 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। इस हिसाब से दो दिन में फिल्म का कुल कलेक्शन 13.08 करोड़ रुपये हो गया है।

     
     
     
    'एक दीवाने की दीवानियत' एक इमोशनल लव स्टोरी है जो जुनूनी रोमांस की जटिलताओं को उजागर करती है। कहानी में कई सारे ट्विस्ट आएंगे जिसमें एक जुनूनी आशिक अपनी पत्थर दिल माशूका का दिल जीतने की कोशिश करता है।

