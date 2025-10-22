Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: दीवानियत ने उड़ाई 'थामा' की नींद, पहले ही दिन किया धमाका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्तूबर को थामा के साथ रिलीज हुई। फिल्म ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। हर्षवर्धन की फिल्म मैडॉक फिलम्स की थामा के साथ रिलीज हुई जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए। इस हिसाब से इस हॉरर कॉमेडी को दीवानियत के लिए बड़ा कॉम्पटीटर माना जा रहा था।

