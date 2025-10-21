Language
    Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: एक दीवाने ने Thamma को दी कांटे की टक्कर, पहले दिन कमाई हुई अपरंपार

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection Day 1: सनम तेरी कसम फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे की नई फिल्म एक दीवाने की दीवानियत सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओपनिंग डे पर कलेक्शन के मामले में इस मूवी ने कमाल कर दिया है। 

    एक दीवाने की दीवानियत ने किया कमाल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दीवाली सीजन को धमाकेदार बनाने के लिए हिंदी सिनेमा जगत से दो मूवीज को एक साथ रिलीज किया गया है। एक तरफ हॉरर कॉमेडी थामा है और दूसरी ओर लव स्टोरी ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला है और इसमें अभिनेता हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

    रिलीज के पहले इस मूवी ने हैरान करने वाला कलेक्शन करके दिखाया है और सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। आइए जानते हैं कि ओपनिंग डे पर एक दीवाने की दीवानियत ने इतना कारोबार किया है। 

    एक दीवाने की दीवानियत ने पहले दिन कमाई इतनी रकम

    रिलीज से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आयुष्मान खुराना की थामा के आगे हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री मारकर इस फिल्म ने सभी को आईना दिखा दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के पहले दिन लगभग 10 करोड़ का कारोबार किया है, जो बेहतरीन आंकड़ा है।

    डबल डिजिट से खाता खोलकर एक दीवाने की दीवानियत ने ये शंखनाद कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी ये रोमांटिक थ्रिलर हॉरर कॉमेडी थामा का गणित बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है। इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के अलावा अभिनेत्री सोनम बाजवा ने लीड रोल प्ले किया है। 

    एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म के गाने को पहले ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है और अब क्रिटिक्स की तरफ से इसके स्टोरी प्लॉट की तारीफ की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक मस्ट वॉच लव स्टोरी ड्रामा भी बन सकती है।

    सनम तेरी कसम री-रिलीज का मिला फायदा

    दरअसल एक दीवाने की दीवानियत की असफलता के तार हर्षवर्धन राणे की कल्ट मूवी सनम तेरी कसम की री-रिलीज से छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उस मूवी दोबारा से रिलीज में बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करके दिखाई थी। जिसका फायदा अब अभिनेता को अपनी लेटेस्ट रिलीज एक दीवाने की दीवानियत में भी मिल रहा है।

