Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office: एक दीवाने ने Thamma को दी कांटे की टक्कर, पहले दिन कमाई हुई अपरंपार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस दीवाली सीजन को धमाकेदार बनाने के लिए हिंदी सिनेमा जगत से दो मूवीज को एक साथ रिलीज किया गया है। एक तरफ हॉरर कॉमेडी थामा है और दूसरी ओर लव स्टोरी ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला है और इसमें अभिनेता हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिलीज के पहले इस मूवी ने हैरान करने वाला कलेक्शन करके दिखाया है और सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। आइए जानते हैं कि ओपनिंग डे पर एक दीवाने की दीवानियत ने इतना कारोबार किया है। एक दीवाने की दीवानियत ने पहले दिन कमाई इतनी रकम रिलीज से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आयुष्मान खुराना की थामा के आगे हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री मारकर इस फिल्म ने सभी को आईना दिखा दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के पहले दिन लगभग 10 करोड़ का कारोबार किया है, जो बेहतरीन आंकड़ा है।

एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म के गाने को पहले ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल चुका है और अब क्रिटिक्स की तरफ से इसके स्टोरी प्लॉट की तारीफ की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक मस्ट वॉच लव स्टोरी ड्रामा भी बन सकती है।