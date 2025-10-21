Ek Deewane ki Deewaniyat Review: रुला देगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म, 'Thamma' से हुई है टक्कर!
बॉलीवुड की दो फिल्मों ने दीवाली की छुट्टियों के दौरान दस्तक दी है। इसमें पहली फिल्म है 'थामा' (Thamma) और दूसरी है 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane ki Deewaniyat)। थामा में जहां आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) हैं। अब फिल्म का पहला रिव्यू आ चुका है।
हर्षवर्धन राणे की फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स
हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को इंगेजिंग बताया है और फिल्म को साढ़े तीन स्टार दिए हैं। इस फिल्म को मिलाप झावेरी ने डायरेक्ट किया है। वहीं फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही अच्छा खासा बज क्रिएट कर दिया था। ऐसे में मेकर्स के साथ ऑडिएंस को भी फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि फिल्म को सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं CBFC ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है। मतलब ये कि फिल्म सिर्फ अडल्ट्स ही देख सकते हैं। इसके साथ ही फिल्म के कुछ सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने कैंची भी चलाई है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसे आप एक बार थिएटर में जाकर जरूर देख सकते हैं।
#OneWordReview...#EkDeewaneKiDeewaniyat: ENGAGING.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 20, 2025
Rating: ⭐⭐⭐½
An intense love story built on two strong pillars – drama and music... Director #MilapMilanZaveri skillfully weaves love, pain, and passion into the narrative, resulting in a compelling watch. #EDKDReview
Known… pic.twitter.com/kTIHUcAW6m
फैंस से हर्षवर्धन की अपील
आपको बता दें कि हर्षवर्धन राणे को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग फिल्म की तुलना सनम तेरी कसम से कर रहे हैं। हर्षवर्धन राणे की फिल्म सनम तेरी कसम साल 2016 में आई थी। हालांकि उस वक्त वो फिल्म थिएटर्स में हिट नहीं हुई थी लेकिन बाद में फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि इसी साल फिल्म दोबारा थिएटर्स में रिलीज हुई थी। ऐसे में हर्षवर्धन की उस फिल्म से दीवानियत की तुलना हो रही है। वहीं हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि लोग उनकी फिल्म को देखने जरूर जाएं। इसके साथ ही उन्हें एक गाड़ी पर अपनी फिल्म का पोस्टर भी चिपकाते हुए देखा गया था।
वहीं फिल्म की बात करें तों फिल्म का म्यूजिक और कहानी शानदार बताया जा रहा है। फिल्म एक लवस्टोरी है, जिसमें दो लोगों के मिलने और बिछड़ने की कहानी है। ऐसे में दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं और रिव्यूज भी फिल्म को अच्छे मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि थामा के आगे आखिरकार हर्षवर्धन की फिल्म कितनी कमाई कर पाएगी।
