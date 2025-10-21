Ek Deewane ki Deewaniyat Review: रुला देगी हर्षवर्धन राणे की फिल्म, 'Thamma' से हुई है टक्कर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की दो फिल्मों ने दीवाली की छुट्टियों के दौरान दस्तक दी है। इसमें पहली फिल्म है 'थामा' (Thamma) और दूसरी है 'एक दीवाने की दीवानियत' (Ek Deewane ki Deewaniyat)। थामा में जहां आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, तो वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) हैं। दोनों ही फिल्मों का शोर पिछले काफी दिनों से हो रहा था। थामा को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं तो वहीं अब दीवानियत कैसी है ये इसका भी रिव्यू आ चुका है।

