जब सड़क पर भीख मांगते हुए दिखी थी आमिर-अनिल की ये एक्ट्रेस, गंदा खाना खाने से हुई थी मौत!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. कहते हैं किस्मत जब साथ देती है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है और अगर वही किस्मत साथ ना दे तो अर्श से फर्श तक पहुंचने का सफर कुछ पलों में आ जाता है। बॉलीवुड की चमक-धमक वाली दुनिया में भी ऐसा ही हुआ था। यहां भी कई सितारों ने वो ख्वाब देखे, जिनके लिए उन्होंने खूब मेहनत की। लेकिन अफसोस कुछ को इसमें सफलता मिली तो कुछ इसकी चकाचौंध में खो गए। एक ऐसी ही एक्ट्रेस थी जिसके जीवन में वो अंधेरा छाया कि उसके पास खाने के पैसे तक नहीं बचे। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं हैं बल्कि मिस मिन्नी (Miss Minnie) थी। भले ही आप इनको इनके नाम से ना जातने हों लेकिन आपने इन्हें फिल्मों में जरूर देखा होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क पर भीख मांगते हुए दिखीं थीं मिस मिन्नी

अक्सर फिल्मों में काम करने के लिए आपको फिट रहना जरूरी होता है। अगर आप हीरो या हीरोईन बनना चाहते हैं तब आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें असली पहचान उनके उसी रंग-रूप से मिली। ऐसे ही हुआ था मिस मिन्नी के साथ। जिनक वजन काफी ज्यादा हुआ करता था। 90 के दशक में मिस मिन्नी कई फिल्मों में नजर आईं। फिल्मों से पहले मिस मिन्नी सड़कों पर भीख मांगा करती थी। भीख मांगकर ही वो अपना गुजारा करती थी। मिस मिन्नी रोज की तरह ही सिग्नल पर भीख मांग रही थीं। इसी बीच एक दिन मिस मिन्नी को सड़क पर मशहूर डायरेक्टर इंदर कुमार ने देखा। इंदर कुमार (Inder Kumar) उस वक्त अपनी फिल्म दिल की तैयारी में लगे थे। इसी बीच उन्हें मिन्नी के रूप में एक एक्ट्रेस मिल गई है। जो भले ही खूबसूरत ना हो लेकिन उसके चेहर भर को कोई देखे तो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मिस मिन्नी को उन्होंने अपनी दिल में कास्ट कर लिया और वो भी एक कॉमेडी रोल के लिए। उन्होंने मिस मिली को एक्टिंग भी सिखाई। उसके हाव-भाव को ठीक कराया। हालांक उस वक्त कई लोगों ने इस पर नाराजगी दिखाई, लेकिन इंदर कुमार ने मिस मिन्नी को चुनकर फिल्म दिल में कास्ट कर लिया और सड़क पर भीख मांगने वाली एक एक्ट्रेस बन गई।

यह भी पढ़ें- Shahrukh Khan ने घर में की लक्ष्मी पूजा, पत्नी गौरी संग दीये जलाकर मनाई दीवाली आमिर-माधुरी और अनिल समेत कई स्टार्स संग किया काम

मिस मिन्नी को आपने फिल्म दिल में जरूर देखा होगा। दिल फिल्म का एक सीन तो आप सभी को याद ही होगा, जब माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), आमिर खान (Aamir khan) को बॉक्सिंग जीतने का चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि जो जीतेगा वो मुझे किस करेगा और हारने वाले को (आदि ईरानी) मिस मिनी किस करेंगी। उसी सीन की वजह से उन्हें मिस मिन्नी नाम मिल गया। इस फिल्म के बाद मिस मिन्नी को इंदर कुमार ने अपनी दो और फिल्मों में कास्ट किया, जिसमें पहली फिल्म थी बेटा और दूसरी फिल्म थी राजा। इन दोनों फिल्मों में भी मिस मिन्नी नजर आई। उनका बढ़ा हुआ वजन उनकी पहचान बन रहा था। धीरे धीरे वो बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी के जरिए पहचान बनाने लगी थीं। इसके अलावा वो 'दिलजले', 'बेटा' और 'मेला' जैसी कई फिल्मों में और नजर आईं।