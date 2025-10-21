Shahrukh Khan ने घर में की लक्ष्मी पूजा, पत्नी गौरी संग दीये जलाकर मनाई दीवाली
दीवाली (Diwali) का जश्न हर तरफ देखने को मिला। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने भी दीवाली को धूमधाम से मनाया है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने भी दीवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। शाहरुख आमतौर पर दीवाली पर पार्टी रखते हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली को काफी सादे और सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है।
शाहरुख ने शेयर की तस्वीर
शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की है। जो शाहरुख के घर की है। शाहरुख दीवाली पूजा के दौरान की इस तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें दीवली पूजा होती हुई दिख रही है। हालांकि शाहरुख ने तस्वीर पीछे से क्लिक की है, जिसमें उनकी पत्नी गौरी खान पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए शाहरुख ने एक मैसेज भी लिखा है। शाहरुख ने लिखा कि, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी आपको समृद्धि और खुशी प्रदान करें। सभी के लिए प्यार, रोशनी और शांति की कामना करते हैं। शाहरुख के इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को शाहरुख का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है, तो कुछ इस पर अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि शाहरुख के फैंस को उनका यही अंदाज खूब पसंद आता है कि वो हर धर्म को मानते हैं और पूजा-पाठ करते हैं।
Happy Diwali to everyone! May Goddess Lakshmi ji bless you with prosperity and happiness. Wishing love, light and peace to all. pic.twitter.com/kHzH3or17a— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 20, 2025
इस बार शाहरुख ने नहीं दी दीवाली पार्टी
वहीं शाहरुख के घर में दीवाली पर हर बार पार्टी होती है लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली पर कोई खास पूजा-पाठ नहीं की है। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया कि शाहरुख इस बार अपने घर मन्नत में नहीं है। वो इस वक्त परिवार के साथ किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं। शाहरुख के घर मन्नत में रेनोवेशन चल रहा है, ऐसे में शाहरुख ने दीवाली पार्टी नहीं रखी। इसीलिए शाहरुख ने बड़े ही सादे अंदाज में अपने घर पर ही दीवाली पूजा की, मिठाई और दीप जलाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है।
आपको बता दें कि शाहरुख जल्द ही बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग इस वक्त जोरों-शोरों से चल रही है।
