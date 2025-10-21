Shahrukh Khan ने घर में की लक्ष्मी पूजा, पत्नी गौरी संग दीये जलाकर मनाई दीवाली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दीवाली (Diwali) का जश्न हर तरफ देखने को मिला। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने भी दीवाली को धूमधाम से मनाया है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने भी दीवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। शाहरुख आमतौर पर दीवाली पर पार्टी रखते हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली को काफी सादे और सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है। जिसकी तस्वीर खुद शाहरुख ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी।

