Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shahrukh Khan ने घर में की लक्ष्मी पूजा, पत्नी गौरी संग दीये जलाकर मनाई दीवाली

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    दीवाली (Diwali) का जश्न हर तरफ देखने को मिला। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने भी दीवाली को धूमधाम से मनाया है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने भी दीवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। शाहरुख आमतौर पर दीवाली पर पार्टी रखते हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली को काफी सादे और सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली पर शाहरुख ने घर में की लक्ष्मी पूजा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दीवाली (Diwali) का जश्न हर तरफ देखने को मिला। आम आदमी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने भी दीवाली को धूमधाम से मनाया है। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने भी दीवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। शाहरुख आमतौर पर दीवाली पर पार्टी रखते हैं, खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली को काफी सादे और सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है। जिसकी तस्वीर खुद शाहरुख ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहरुख ने शेयर की तस्वीर
    शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर की है। जो शाहरुख के घर की है। शाहरुख दीवाली पूजा के दौरान की इस तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें दीवली पूजा होती हुई दिख रही है। हालांकि शाहरुख ने तस्वीर पीछे से क्लिक की है, जिसमें उनकी पत्नी गौरी खान पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए शाहरुख ने एक मैसेज भी लिखा है। शाहरुख ने लिखा कि, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी आपको समृद्धि और खुशी प्रदान करें। सभी के लिए प्यार, रोशनी और शांति की कामना करते हैं। शाहरुख के इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को शाहरुख का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है, तो कुछ इस पर अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि शाहरुख के फैंस को उनका यही अंदाज खूब पसंद आता है कि वो हर धर्म को मानते हैं और पूजा-पाठ करते हैं।

    यह भी पढ़ें- PICS: शाहरुख-अक्षय समेत दीवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, सितारों ने धूमधाम से मनाया दीपों का त्यौहार

     

    इस बार शाहरुख ने नहीं दी दीवाली पार्टी
    वहीं शाहरुख के घर में दीवाली पर हर बार पार्टी होती है लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली पर कोई खास पूजा-पाठ नहीं की है। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया कि शाहरुख इस बार अपने घर मन्नत में नहीं है। वो इस वक्त परिवार के साथ किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं। शाहरुख के घर मन्नत में रेनोवेशन चल रहा है, ऐसे में शाहरुख ने दीवाली पार्टी नहीं रखी। इसीलिए शाहरुख ने बड़े ही सादे अंदाज में अपने घर पर ही दीवाली पूजा की, मिठाई और दीप जलाकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है।

    आपको बता दें कि शाहरुख जल्द ही बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग इस वक्त जोरों-शोरों से चल रही है।

    यह भी पढ़ें- नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर', 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले Asrani ने ऐसे बनाया बॉलीवुड में नाम

     