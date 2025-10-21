PICS: शाहरुख-अक्षय समेत दीवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, सितारों ने धूमधाम से मनाया दीपों का त्यौहार

Language
    पूरे देश में दीवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। हर तरफ दीवाली (Diwali 2025) का ही जश्न नजर आया है। ऐसे में बॉलीवुड भला इससे पीछे कैसे रह जाता। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने भी दीवाली (Bollywood Diwali) पर जमकर सेलिब्रेशन किया है। करीना कपूर से लेकर शाहरुख खान तक (Shahrukh Khan), सभी स्टार्स ने धूमधाम से दीवाली को सेलिब्रेट किया है। आइए जानते हैं कि सितारों ने इस दीवाली को किस अंदाज में सेलिब्रेट किया है। 

    एंटरनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में दीवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। हर तरफ दीवाली का ही जश्न नजर आया है। ऐसे में बॉलीवुड भला इससे पीछे कैसे रह जाता। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने भी दीवाली पर जमकर सेलिब्रेशन किया है। करीना कपूर से लेकर शाहरुख खान तक, सभी स्टार्स ने धूमधाम से दीवाली को सेलिब्रेट किया है। आइए जानते हैं कि सितारों ने इस दीवाली को किस अंदाज में सेलिब्रेट किया है।

    शाहरुख खान-
    बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी दीवाली के त्यौहार को धूम-धाम से मनाते हैं। वैसे तो शाहरुख के यहां दीवाली पर पार्टी होती है लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली पर पार्टी नहीं रखी क्योंकि इस बार उनके घर मन्नत का रेनोवेशन चल रहा है। वहीं शाहरुख ने परिवार के साथ ही इस खास दिन का जश्न मनाया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो माता लक्ष्मी की पूजा करते दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर में शाहरुख की बेटी सुहाना बैठी नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करने के साथ शाहरुख ने सभी को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं।

    अक्षय कुमार-
    खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी अपनी पत्नी के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। अक्षय ने दीवाली को अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ सेलिब्रेट किया है। हालांकि अक्षय की ये दीवाली इस बार विदेश वाली दीवाली रही है। दरअसल अक्षय ने ये दीवाली पत्नी ट्विंकल के साथ लंदन में सेलिब्रेट की है। जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

     
     
     
    सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी-
    बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। दोनों की ये दीवाली खास इसलिए भी क्योंकि दोनों ने अपने बेबी के साथ इसे सेलिब्रेट किया है। वहीं कियारा की बेटी के जन्म के बाद ये पहली दीवाली है। ऐसे में ये और ज्यादा खास भी है। तस्वीरों में कियारा और सिद्धार्थ पीले कलर के आउटफिट्स में नजर आ रहे हैं।

     

     
     
     
    कंगना रनौत-
    बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी दीवाली बड़ी धूमधाम से मनाई है। कंगना ने अपने पूरे परिवार के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके घर में दीवाली की रौनक साफ दिखाई दे रही है। साथ ही कंगना भी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

     

    सोनम कपूर-
    सोनम कपूर ने इस खास दिन को भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। सोनम ने बेटे वायु और पति आनंद समेत पूरे परिवार के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर खुद ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें साफ दिख रहा है कि वो अपने घर में दीवाली पूजा करती नजर आ रही हैं।

     

     
     
     
    अनन्या पांडे-
    अनन्या पांडे ने भी अपने पापा चंकी पांडे और पूरी फैमिली के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर अनन्या ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने माता-पिता के साथ नजर आ रही हैं।

     
     
     
    इसके अलावा कई स्टार्स हैं जिन्होंने दीवाली को धूमधाम से मनाया है। कृति सेनॉन ने इस खास दिन को अपने कुछ दोस्तों और परिवारवालों के साथ सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा उनके इस दीवाली सेलिब्रेशन में रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी साथ नजर आ रहे हैं और कुछ इसी तरह से पूरे बॉलीवुड ने धूमधाम से दीवाली का पर्व मनाया है।

