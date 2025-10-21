PICS: शाहरुख-अक्षय समेत दीवाली के जश्न में डूबा बॉलीवुड, सितारों ने धूमधाम से मनाया दीपों का त्यौहार

एंटरनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में दीवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। हर तरफ दीवाली का ही जश्न नजर आया है। ऐसे में बॉलीवुड भला इससे पीछे कैसे रह जाता। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने भी दीवाली पर जमकर सेलिब्रेशन किया है। करीना कपूर से लेकर शाहरुख खान तक, सभी स्टार्स ने धूमधाम से दीवाली को सेलिब्रेट किया है। आइए जानते हैं कि सितारों ने इस दीवाली को किस अंदाज में सेलिब्रेट किया है।

शाहरुख खान-

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी दीवाली के त्यौहार को धूम-धाम से मनाते हैं। वैसे तो शाहरुख के यहां दीवाली पर पार्टी होती है लेकिन इस बार शाहरुख ने दीवाली पर पार्टी नहीं रखी क्योंकि इस बार उनके घर मन्नत का रेनोवेशन चल रहा है। वहीं शाहरुख ने परिवार के साथ ही इस खास दिन का जश्न मनाया है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो माता लक्ष्मी की पूजा करते दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर में शाहरुख की बेटी सुहाना बैठी नजर आ रही हैं। तस्वीर को शेयर करने के साथ शाहरुख ने सभी को दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं।

कंगना रनौत-

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी दीवाली बड़ी धूमधाम से मनाई है। कंगना ने अपने पूरे परिवार के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। कंगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके घर में दीवाली की रौनक साफ दिखाई दे रही है। साथ ही कंगना भी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

रोशनी एवं उमंग के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं 🪔 pic.twitter.com/uT6ci6yBXQ — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 20, 2025 सोनम कपूर-

सोनम कपूर ने इस खास दिन को भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है। सोनम ने बेटे वायु और पति आनंद समेत पूरे परिवार के साथ दीवाली को सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर खुद ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें साफ दिख रहा है कि वो अपने घर में दीवाली पूजा करती नजर आ रही हैं।