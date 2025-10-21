'मेरी मौत के बाद...' ये थी असरानी की अंतिम इच्छा, पत्नी ने ऐसे की पूरी!

एंटरटेनमेंट डेस्क नई दिल्ली. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी (Asrani) का हाल ही में दीवाली के दिन निधन हो गया है। असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है। दीवाली के दिन यानि 20 अक्टूबर को करीब शाम को करीब 3:30- 4 बजे के बीच उनका निधन हुआ है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। असरानी के निधन की खबर काफी देर बाद आई। वहीं निधन की खबर तब आई जब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? परिवार ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार किया क्यों?

