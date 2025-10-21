Language
    'मेरी मौत के बाद...' ये थी असरानी की अंतिम इच्छा, पत्नी ने ऐसे की पूरी!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी (Asrani) का हाल ही में दीवाली के दिन निधन हो गया है। असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है। दीवाली के दिन यानि 20 अक्टूबर को करीब शाम को करीब 3:30- 4 बजे के बीच उनका निधन (Asrani Death) हुआ है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था।

    ये थी असरानी की अंतिम इच्छा, जिसे पत्नी ने किया पूरा

    एंटरटेनमेंट डेस्क नई दिल्ली. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी (Asrani) का हाल ही में दीवाली के दिन निधन हो गया है। असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है। दीवाली के दिन यानि 20 अक्टूबर को करीब शाम को करीब 3:30- 4 बजे के बीच उनका निधन हुआ है। बताया गया कि पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। असरानी के निधन की खबर काफी देर बाद आई। वहीं निधन की खबर तब आई जब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? परिवार ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार किया क्यों?

    ये थी असरानी की अंतिम इच्छा
    दरअसल असरानी के निधन की खबर जब आई तो सबको धक्का लगा। सबको हंसाने वाले असरानी आखिरकार अचानक से कैसे चले गए। असरानी के निधन की खबर के ज्यादा लोगों के लिए शॉकिंग ये था कि उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। इसके बाद उनके परिवार ने इसकी जानकारी लोगों को दी है। दरअसल ये इच्छा असरानी की ही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, असरानी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार महज कुछ लोगों के बीच ही किया जाए, जिसमें उनके परिवार वाले ही शामिल रहें। उन्होंने अपनी पत्नी को ये पहले ही कह दिया था कि वो इसका कोई मुद्दा ना बनाएं। वो शांति से जाना चाहते थे। इसीलिए अंतिम संस्कार में उनके सिर्फ कुछ परिवार वाले ही शामिल रहें। यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार में करीब 20 लोग ही शामिल हुए और उन्हीं परिवारवाले और कुछ खास दोस्तों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस तरह से असरानी के ये अंतिम इच्छा उनकी पत्नी ने पूरी की।

    जानकारी के मुताबिक, असरानी पिछले 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। बताया गया कि उनके फेंफड़ों में पानी जम गया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गयाा था। हालांकि उनकी तबीयत भी कुछ 15-20 से खराब चल रही थी। इसके बाद जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और फिर जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में उनका निधन हो गया। वहीं निधन से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए सभी को दीवाली की शुभकामनाएं भी दी थीं। इसका पोस्ट उन्होंने शेयर किया था। आपको बता दें कि असरानी बॉलीवुड में कई दशकों से काम करते आ रहे थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक इमेज से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। लेकिन आज वो सभी को अलविदा कहकर जा चुके हैं।

