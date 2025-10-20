Language
    मशहूर अभिनेता असरानी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

    एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी (Asrani) का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे। 

    अभिनेता असरानी का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में आज दीवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी (Asra) का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे। बताया गया है कि, वो फेंफड़ों की समस्या के चलते अस्पताल में थे। जिसके बाद उनका निधन हुआ है। बताया गया है कि शाम 4 बजे करीब उनका निधन हुआ है।

    असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर राजस्थान कॉलेज से ग्रैजुएशन भी किया था। साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो बॉलीवुड की की फिल्मों में नजर आए और अपनी कॉमिक टाईमिंग के लिए मशहूर हुए। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

