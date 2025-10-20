मशहूर अभिनेता असरानी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी (Asrani) का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में आज दीवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी (Asra) का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे। बताया गया है कि, वो फेंफड़ों की समस्या के चलते अस्पताल में थे। जिसके बाद उनका निधन हुआ है। बताया गया है कि शाम 4 बजे करीब उनका निधन हुआ है।
यह भी पढ़ें- 'दीया बाती और हम' की एक्ट्रेस ले चुकी है संन्यास, धर्म की राह पर चली 'संध्या बींदणी' की जेठानी!
Actor-director Govardhan Asrani, popularly known as 'Asrani' passed away in Mumbai today after a prolonged illness. His last rites were performed at Santacruz Crematorium.— ANI (@ANI) October 20, 2025
Pictures from the Crematorium where his family gathered for the last rites. pic.twitter.com/hDzUTmRI7l
असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर राजस्थान कॉलेज से ग्रैजुएशन भी किया था। साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वो बॉलीवुड की की फिल्मों में नजर आए और अपनी कॉमिक टाईमिंग के लिए मशहूर हुए। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- 7 फिल्मों का Diwali पर निकला था दिवाला, बड़ी स्टार कास्ट और मोटे बजट का दांव रहा था फुस्स
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।