मशहूर अभिनेता असरानी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. पूरे देश में आज दीवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जाने माने एक्टर असरानी (Asra) का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में असरानी का निधन हुआ है। बताया गया है कि असरानी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले 5 दिनों से वो अस्पताल में थे। बताया गया है कि, वो फेंफड़ों की समस्या के चलते अस्पताल में थे। जिसके बाद उनका निधन हुआ है। बताया गया है कि शाम 4 बजे करीब उनका निधन हुआ है।