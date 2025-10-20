'दीया बाती और हम' की एक्ट्रेस ले चुकी है संन्यास, धर्म की राह पर चली 'संध्या बींदणी' की जेठानी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. टीवी और बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे ऐसे हैं, जिन्होंने एक्टिंग छोड़कर दूसरी दुनिया चुनी। कोई धर्म के रास्ते पर आया तो किसी ने कुछ और करना शुरू कर दिया। हाल ही में दंगल फेम एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने निकाह किया है। ये वही जायरा हैं जिन्होंने धर्म के खातिर एक्टिंग के करियर को अलविदा कह दिया था। एक और ऐसी ही टीवी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्टिंग से सन्यास लिया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कनिका माहेश्वरी (Kanika Maheshwari) हैं, जो टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं।

ओशो के आश्रम में जाकर लिया सन्यास अब आपको सीरियल दीया और बाती हम तो याद होगा ही। इस शो में संध्या बींदणी की जेठानी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी भी खूब पॉपुलर हुईं थीं। एक्ट्रेस कनिका इस शो के जरिए घर घर में मशहूर हुईं। इस शो के बाद उन्होंने कुछ वक्त तक और काम किया लेकिन वो अब पर्दे से दूर हैं, और वो सन्यास ले चुकी हैं। इन दिनों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इसके बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं। कनिका ने बताया कि, उन्होंने 3 साल पहले ही उन्होंने ओशो आश्रम में 6 महीने रहकर नियो संन्यास लिया है।

कनिका ने लिया है नियो संन्यास

कनिका ने बताया कि वो नियो संन्यास ले चुकी हैं। इंटरव्यू में कनिका कहती हैं कि, 'ये माला कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये मेरी भगवान ओशो की संन्यास माला है। मैंने 3 साल पहले ही संन्यास लिया था। संन्यास मतलब नियो संन्यास। जैसे कि मैं अभी आपके साथ बैठकर बात कर रही हूं तो मैं यहीं हूं। कहीं नहीं जा रही हूं और अगर लाइफ में भी हम इसी तरीके से जीने लगे तो कॉन्शियस होकर जीने लगें कि अगर मैं चाय पी रही हूं तो चाय ही पी रही हूं, अगर किसी के साथ हूं तो वहीं हूं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है।' कनिका ने ये भी बताया कि इस संन्यास को लेने के लिए आपको ओशो के आश्रम में जाना पड़ता है। कनिका के मुताबिक, 'इसके लिए आपको ओशो के आश्रम जाना पड़ता है। 8-9 दिन का एक पूरा कोर्स होता है, जिसमें आप क्रियाएं करते हो, उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपको माला की जरूरत है तो उसे लिया जाए कि नहीं। इसमें अलग-अलग क्रियाएं होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। मैंने खुद 6 महीने तक वो क्रियाएं की हैं। मेरी सहेली के कहने पर आश्रम गई और फिर मुझे लगा कि हां मुझे माला की जरूरत है और मैंने ली।

आपको बता दें कि कनिका अब अपने बेटे के साथ रहती हैं। साल 2023 में उनका तलाक हुआ था और उनके पति से उनका ये तलाक शादी के 11 साल बाद हुआ।