    Diwali 2025: दिवाली के ये गाने आपकी पार्टी में लगाएंगे चार चांद, सुनकर आप भी झूम उठेंगे

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    आज पूरे देश में दिवाली (Diwali 2025) का पर्व मनाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ जगमगाहट नजर आ रही है। हर कोई दिवाली को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई दिवाली पर दीपों के जश्न को मना रहा है। वहीं हमारा बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा है। वहीं दिवाली की पार्टी की बात हो और दिवाली के गाने (Diwali Songs) ना बजे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। 

    आपकी दिवाली को खास बनाएंगे ये गाने

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. आज पूरे देश में दिवाली (Diwali 2025) का पर्व मनाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ जगमगाहट नजर आ रही है। हर कोई दिवाली को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई दिवाली पर दीपों के जश्न को मना रहा है। वहीं हमारा बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा है। बॉलीवुड भी सालों से इस खास त्यौहार को अलग ही ढंग से मनाता है। चाहे फिल्में हो या फिर बॉलीवुड में होने वाली दिवाली पार्टीज। वहीं दिवाली की पार्टी की बात हो और दिवाली के गाने (Diwali Songs) ना बजे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं दिवाली के इन खास गानों के बारे में...

    आई है दिवाली-
    फिल्म 'आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया' इस फिल्म के गाने आई है दिवाली सुनो जी घरवाली को शायद ही कोई होगा, जिसने ना सुना हो। इस गाने के आगे अच्छे-अच्छे भी झूमने लगते हैं। तभी तो इस गाने का जब भी जिक्र होता है, हर किसी के कदम थिरकने लगते हैं। इस मल्टीस्टारर फिल्म में गोविंदा, जूही चावला, तबू, चंद्रचूर्ण से लेकर जॉनी लीवर समेत कई स्टार्स नजर आए थे। फिल्म काफी हिट हुई थी और इसका ये गाना आज भी सुपरहिट है।

     

    दीप दिवाली के झूठे-
    दिवाली के गानों की धूम आज या कल से नहीं बल्कि बॉलीवुड में कई दशकों से है। अब आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म 'जुगनू' का ये पॉपुलर गाना 'दीप दिवाली के झूठे' तो याद होगा ही। इस आईकोनिक गाने के आगे सबकुछ फीका लगता है। इस गाने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के आगे हर किसी की कैमिस्ट्री कमाल की दिखी थी और इस गाने को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी।

    कोरे-कोरे सपने मेरे-
    फिल्म सूर्यवंशम एक ऐसी फिल्म है, जिसे शायद बच्चे बच्चे ने टीवी पर जरूर देखा होगा। इस फिल्म की चर्चा जितनी थिएटर में हुई, उससे ज्यादा फिल्म की चर्चा टीवी प्रीमियर से हुई है। फिल्म को टीवी पर इतना पसंद किया गया है कि हर कोई फिल्म को देखने के बाद इसकी कहानी को याद कर चुका है। फिल्म में अमिताभ बच्चन डबल रोल में दिखे और फिल्म का गाना कोरे-कोरे सपने मेरे दिवाली के दीपों के साथ ही शुरू होता है। ये फिल्म आज भी टीवी पर आती है तो लोग काम छोड़कर इसे देखने बैठ जाते हैं।

    जलते दिये-
    सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' दिवाली के मौके पर ही साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सलमान और सोनम की कैमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। वहीं फिल्म के गाने जलते दिये भी हिट रहा था। ये गाना भी दिवाली की थीम पर ही बेस्ड था और इस गाने ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। गाने को अनविशा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी ने अपनी आवाज दी थी।

     

    हैप्पी दिवाली-
    साल 2005 में एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था होम डिलीवरी और इस फिल्म का एक गाना हैप्पी दिवाली इतना हिट हुआ कि हर तरफ ये गाना सुनाई देता है। इस गाने को खासकर दिवाली की थीम पर ही बनाया गया है। हर दूसरे वीडियो, रील्स या मैसेज में आपको ये गाना जरूर सुनाई दे जाएगा।

