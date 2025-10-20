दिवाली पर जब शाहरुख-अजय में हुई थी जंग, एक फिल्म ने दोनों को बना दिया था दुश्मन!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. दिवाली (Diwali 2025) का एक त्यौहार है जिसे हर कोई बड़ी धूमधाम से मनाता है। आज हर तरफ दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। ऐसी ही रौनक बॉक्स ऑफिस पर भी खूब होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक दिवाली पर बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच जंग हो गई थी और जंग भी ऐसी कि सुपरस्टार की वाइफ को इसमें कूदना पड़ा था। दरअसल ये अनबन हुई थी अजय देवगन (Ajay Devgn) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बीच। दरअसल दोनों की फिल्मों ने जब बॉक्स ऑफिस पर क्लैश किया तो इसमें काजोल (Kajol) को भी कहीं ना कहीं पिसना पड़ा था।

एक ही दिन रिलीज हुई थीं शाहरुख-अजय की फिल्में

दरअसल वो साल था 2012, जब दोनों ही स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान की फिल्म जबतक है जान आई तो वहीं दूसरी तरफ अजय देवगन अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार लेकर आए। 13 नवंबर 2012 में इन दोनों ही स्टार्स की फिल्में जब आईं तो हर तरफ चर्चा इसके बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर होने लगी थी। अक्सर दिवाली पर बड़ी फिल्में रिलीज होती ही हैं। एक तरफ जहां छुट्टियां होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ छुट्टियों का फायदा फिल्मों को हो ही जाता है। ऐसे में शाहरुख और अजय की फिल्में आना मतलब बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश और नुकसान दोनों की ही फिल्मों को होना था। हालांकि कहा ये जाता है कि, इस दौरान अजय देवगन ने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस फिल्म को किसी और दिन रिलीज कर दें और ये क्लैश न करें, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बाद में जब अजय को पता चला कि YRF शाहरुख की जबतक है जान को अच्छे से रिलीज करने जा रहा है और पीछे हटने के मूड में नहीं है, तो ये बात अजय को भी बुरी लगी थी। वहीं जबतक है जान को ज्यादा स्क्रीन्स मिली थीं जबकि अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार को कम स्कीन्स मिली थीं। इसके बाद अजय ने YRF के खिलाफ धोखाधड़ी का लीगल एक्शन तक ले लिया था। हालांकि इसमें शाहरुख खान सीधे तौर पर तो अजय से नहीं भिड़े थे और मामला प्रोडक्शन हाउस का था और सन ऑफ सरदार को अजय देवगन ही प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वहीं शाहरुख ने अजय के साथ अपनी अनबन को सीधे तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था।

अब अजय देवगन YRF की कई हरकतों से खफा हो चुके थे। एक तरफ स्क्रीन्स का ज्यादा मिलना और अजय की फिल्म को बराबरी की टक्कर देने का मूड बनाना। उधर अजय से शाहरुख की अनबन को लेकर भी खूब खबरें आईं। इसके बाद शाहरुख ने खुद इस पर कहा था कि, 'हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। ये तो बस लोग इसे बढ़ा-चढाकर बता रहे हैं। हम एक्टर्स हैं और ये लड़ाई प्रोड्यूसर अजय देवगन की है जो एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ है। इसके बाद अजय से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बिल्कुल अलग जवाब दिया। अजय ने कहा कि, प्रोफेशनली बात करें तो शाहरुख खान खुद भी जब तक है जान के प्रोड्यूसर थे, तो वो भी इसका हिस्सा कहीं ना कहीं थे। टेक्निकली देखा जाए तो उनके साथ भी मेरी लड़ाई थी, जो गलती यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा ने की उसे सुधारने के लिए शाहरुख ने कुछ नहीं किया। इसलिए शाहरुख के साथ मेरा कोई इक्वेशन नहीं है'। हालांकि बाद में काजोल से भी इसको लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने इसे नकार दिया और इन खबरों को गलत बता दिया था।